Action coup de poing à Zurich – Extinction Rebellion bloque une première rue Les activistes du climat veulent paralyser la circulation au centre-ville à partir de ce lundi.

Des activistes d'Extinction Rebellion bloquent une rue dans le centre de Zurich. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Des activistes d’Extinction Rebellion ont commencé à bloquer le trafic lundi vers midi dans le centre de Zurich. Leur objectif est de pousser le Conseil fédéral à déclarer l’état d’urgence climatique.

Lire également: Leur combat pour la planète va bloquer le cœur de Zurich

Les militants bloquent l’Uraniastrasse, non loin de la gare centrale. Ils se sont assis au milieu de la chaussée dans le but de perturber le trafic. Ils ont aussi installé un bateau au milieu de la rue. Ils ont déployé des banderoles où on peut notamment lire «Nous voulons vivre» ou «Agir maintenant».

La police municipale zurichoise est déployée dans le centre-ville. Par haut-parleur, elle a indiqué qu’elle ne tolère pas l’action des militants qui est qualifiée de manifestation non autorisée. La rue a été bouclée. La police a fixé un ultimatum aux activistes: ils doivent dégager la rue d’ici à 12h30. A 12h40, la police n’était pas encore intervenue.

«Le soulèvement contre l’extinction bat son plein. La police fait notre travail et interrompt la vie quotidienne des Zurichois avec ses véhicules. Tout est paisible», a tweeté Extinction Rebellion.

Revendications

En juin, Extinction Rebellion a adressé des revendications au Conseil fédéral, lui demandant notamment de déclarer l’état d’urgence climatique. En l’absence de réponse, les activistes ont décidé de paralyser la circulation au centre de Zurich.

La semaine dernière, Extinction Rebellion a indiqué que les militants étaient prêts à se faire arrêter par la police. «Si on nous évacue, nous reviendrons», ont-ils prévenu.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.