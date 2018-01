En langue romanche, zai signifie dur, résilient. C’est ce qu’on dit d’un paysan qui n’a que la peau sur les os, mais se montre résistant comme le granit. Par analogie, un mélange de vigueur, de robustesse et d’élégance minimaliste constitue l’ADN des skis Zai. De ces lattes exclusives, fabriquées aux Grisons depuis 2003, les esthètes et les fervents de glisse disent que ce sont les meilleurs skis du monde. Et les plus beaux. Les plus chers aussi: chaque modèle coûte entre 3300 et 9800 francs. Sur la liste de 6000 clients figurent des princes, une star mondiale du tennis, d’anciens champions de ski, des CEO et des hommes d’affaires suisses, européens, russes, américains.

Zai s’est imposé en couturier du ski avant-gardiste. Des procédés de fabrication totalement inédits ont été explorés et mis en œuvre au service de produits pensés pour tutoyer la perfection. Une aventure qui respire la suissitude, ancrée dans la vallée de la Surselva au cœur des Alpes, où se rencontrent créativité, high-tech et minutie sur le modèle des manufactures horlogères. Mythifiée dans la presse internationale spécialisée, l’histoire de Zai se conjugue pourtant depuis le début avec précarité. Les difficultés financières chroniques se sont aggravées ces deux dernières années.

Le ski Zai, fabriqué à 1000 exemplaires par an pour le sommet du haut de gamme, n’échappe pas à trois freins, explique le CEO de la société, Benedikt Germanier. Primo, l’industrie du ski a fait des progrès, le client achète aujourd’hui de très bonnes lattes pour moins de mille francs. Deuzio, le public exigeant a moins envie de posséder, il veut trouver sa paire de skis fétiches prêts à l’usage en arrivant à son hôtel favori à Zermatt, Saint-Moritz, Courchevel ou Vail. Tertio, les journées skiées diminuent partout en raison du réchauffement climatique; le produit de luxe n’y échappe pas.

«Le rôle d’un chef est d’agir pour garantir la pérennité de son entreprise», déclare Benedikt Germanier. Grand, svelte, musclé, le CEO de Zai a un sourire lumineux et la voix douce. Il lui revient de se montrer zai à l’heure de choix existentiels. Les chiffres rouges poussent à agir et à réinventer la marque pour la libérer du trend défavorable, explique celui qui dirige la société depuis 2009.

Avec les grands de la mode

En octobre dernier, Benedikt Germanier a annoncé au personnel de la fabrique de Disentis que la production des skis serait transférée en 2018 sur un autre site. «Assurément dans les Alpes», assure le CEO. Il songe à créer un «laboratoire Zai, plus efficace et plus intime» que l’actuelle fabrique. Et il ajoute: «Nos clients cosmopolites nous suivront même si nos skis ne sont plus produits à Disentis. Ils sont attachés à la marque.» Sa deuxième priorité, c’est ouvrir Zai à la mode. Il y travaille, multiplie les contacts avec de potentiels partenaires de l’industrie du luxe. Quelques essais concluants avec notamment Moncler, Loro Piana, Bentley ou Hublot donnent de l’espoir. «Conçus comme des œuvres d’art, nos skis sont cultes. Nous allons produire une ligne de vêtements sportifs déclinant la philosophie Zai et taillés pour séduire une clientèle en quête d’exclusivité et d’excellence.»

Le CEO songe à une «capsule» d’une dizaine de produits pour hommes et femmes, qui seront disponibles, en franchise, dans quelques adresses exclusives des capitales et stations chics du monde global. La diversification devrait doubler le chiffre d’affaires, à 5 millions de francs. La marge bénéficiaire escomptée sur les futurs habits, plus grande que sur les skis, aidera à trouver l’équilibre économique. Benedikt Germanier sonne le repli au réalisme: «Nous avons poursuivi un idéal, mais ce n’est plus tenable. Nous n’avons pas été assez attentifs à nos charges et à nos résultats financiers, cela ne peut plus durer.»