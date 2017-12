Le parcours médical de Fatimatou met en lumière le fossé séparant les praticiens d’Afrique de ceux d’Europe, en termes de moyens

Le docteur Philippe Adjagba (en photo ci-dessous) confie son numéro de portable à chaque famille qu’il suit. Il y en a quelque 400 chaque année! Sous ses airs juvéniles, le cardiologue pédiatrique du Centre national hospitalier universitaire (CNHU) de Cotonou au Bénin, endosse la responsabilité de ces familles susceptibles de l’appeler à tout moment. «Oui, je suis de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sourit-il. Cela suppose de se souvenir de chaque pathologie, associée à chaque prénom. Comme ma femme est gynécologue-obstétricienne, il n’est pas une nuit où nous ne sommes pas réveillés…» C’est sous le stéthoscope de ce médecin qu’a commencé le périple de Fatimatou vers la guérison. C’est lui qui a posé le diagnostic et l’a orientée vers Terre des hommes (Tdh).

Le dévouement de ce père de trois enfants n’a d’égale que sa passion pour son métier, qu’il a notamment appris en France et au Canada. Outre-Atlantique, le médecin s’est formé aux interventions cardiaques par cathétérisme. «Mais la particularité, c’est que je ne fais aucune intervention, car nous n’avons pas le matériel nécessaire ici au Bénin.»

Au cœur de la capitale économique béninoise, le CNHU (voir l'image ci-dessous) est un vaste complexe composé de multiples constructions. Les couloirs sont de longs chemins de terre battue à ciel ouvert où déambulent patients, soignants et accompagnants au milieu de draps multicolores apportés par les familles et qui sèchent au vent. Les équipements sont sommaires et les appareillages nécessaires aux soins pointus font défaut.

Dans ces conditions, le docteur Adjagba vit avec de lourdes frustrations: celle de ne pas pouvoir répondre à la détresse de toutes les familles, dans ce pays où beaucoup renoncent à consulter faute de moyens. Au Bénin, une seule échographie cardiaque coûte le SMIC et seuls 5% des citoyens disposent d’une couverture d’assurance. Décelées in utero et prises en charge dès la naissance dans les pays riches, les malformations cardiaques congénitales ne peuvent être traitées en urgence en Afrique. Résultat, les médecins doivent endurer avec les familles nombre de décès, principalement de bébés: «C’est mon quotidien, malheureusement. On ne peut pas sauver tous ces enfants.» Il faut aussi tenter de veiller sur les 13% d’enfants dont le transfert à l’étranger n’a pas pu se réaliser, sur les 400 dossiers adressés chaque année aux ONG.

Mais cet homme confondant d’optimisme ne se résigne pas. Les progrès lents accomplis dans son pays l’y encouragent: «Il y a encore quinze ans, il n’y avait que deux cardiologues pour tout le Bénin. Aujourd’hui, une cinquantaine est installée et même si la répartition géographique sur le territoire n’est pas optimale, c’est déjà mieux.» En attendant de pouvoir prendre en charge des patients sur place, Philippe Adjagba est heureux de pouvoir adresser les enfants «sauvables» à des ONG comme Tdh. L’organisation suisse n’est pas seule à proposer des transferts vers l’étranger, mais elle assume 70% des prises en charge depuis le Bénin.

«C’est énorme, ce que cette institution nous apporte, mais après 40 ans, on peut faire mieux!, assène le médecin. Notre souhait avec mes confrères serait qu’à l’intérieur de ce partenariat, nous puissions nous autonomiser un peu. Terre des hommes a déjà réussi, après un long travail, à équiper une salle pour d’autres types d’interventions à Abomey (ndlr: à 140 km de Cotonou). Si l’on pouvait disposer de matériel pour la chirurgie cardiaque, cela augmenterait la proportion d’enfants que nous pouvons prendre en charge ici. En diminuant les coûts pour ces patients, nous pourrions évacuer davantage de cas plus complexes et sauver plus de monde.»

Un seul bloc de cathétérisme d’occasion coûte un demi-million de dollars. Le docteur Adjagba sait que son vœu mettra du temps avant de se réaliser.