Manifestation en soutien au mouvement San Isidro devant le ministère de la Culture à La Havane, le 27 novembre 2020. KEYSTONE

Environ 200 artistes cubains ont manifesté vendredi devant le ministère de la Culture et appelé au «dialogue» après l’expulsion violente au petit matin des membres du collectif d’artistes San Isidro qui réclamaient la libération d’un chanteur de rap emprisonné. Des représentants des manifestants demandent à être reçus par le ministre adjoint Fernando Rojas, après plus de six heures d’attente devant le siège du ministère.

«D’un point de vue, nous n’avons pas beaucoup de confiance, mais d’un autre, nous sentons que c’est notre obligation. Ce sont des fonctionnaires de ce pays et c’est devenu une situation politique», a déclaré à l’AFP un des manifestants, Michel Matos. «Nous avons besoin de la liberté de pensée et de la liberté d’expression, c’est ce qui nous unit tous ici», a déclaré à l’AFP l’artiste plasticien Renier Leyva, 37 ans.

Les autorités cubaines ont expulsé violemment 14 membres du mouvement San Isidro qui étaient retranchés depuis 10 jours dans leur local du centre historique de La Havane, dont six faisaient une grève de la faim pour dénoncer l’emprisonnement d’un de leurs membres.

«Outrage»

Le rappeur Denis Solis a été arrêté le 9 novembre et condamné à huit mois de prison pour «outrage» à l’autorité après avoir insulté un policier entré chez lui.

Pour justifier leur intervention, les autorités ont allégué un danger de propagation de l’épidémie de Covid-19, car un journaliste et écrivain cubain, Carlos Manuel Alvarez, collaborateur du «Washington Post» et du «New York Times», aurait enfreint les protocoles de sécurité en rencontrant les membres du collectif. «Ce qui s’est passé avec le mouvement San Isidro est une illustration très concrète» du manque de liberté d’expression, a ajouté Renier Leyva.

Tania Bruguera, une artiste protestataire populaire, a fait part d’une «fatigue» chez les artistes en raison de «la mauvaise politique où la répression est la solution à tous les problèmes alors que nous sommes ici pour chercher une réponse».

Réactions internationales

Après leur arrestation, les 14 membres de San Isidro ont été soumis à des tests PCR et on leur a ordonné de rentrer chez eux, le local du mouvement ayant été fermé par les autorités, ont déclaré les militants sur les réseaux sociaux. Deux d’entre eux ont refusé d’obéir et ont été arrêtés à nouveau, dont le chef du mouvement, Luis Manuel Otero Alcantara, 32 ans, dont le collectif ignore où il se trouve.

Le chargé d’affaires américain à Cuba, Timothy Zúñiga-Brown, a déclaré sur le compte Twitter de l’ambassade que «le gouvernement cubain a la responsabilité de respecter les droits de l’homme».

Le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomas Petricek s’est lui dit «profondément préoccupé» et a exhorté les autorités à «respecter pleinement les droits de l’homme».

Bahia Tahzib-Lie, ambassadrice néerlandaise des droits de l’homme, a appelé le gouvernement cubain à «défendre la lettre et l’esprit» de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à respecter «la liberté d’expression» et à «s’abstenir de toute arrestation et détention arbitraire».

AFP/NXP