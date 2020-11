Gare de Vevey – Expulsés pour une agression aux relents de trafic Trois personnes ont été condamnés après une attaque au couteau à la gare de Vevey en 2019. Mais les juges n’ont pu rattacher cette violence au deal qui excède politiques et citoyens. Flavienne Wahli Di Matteo

La gare de Vevey est identifiée comme un site stratégique dans le deal de rue, mais les juges n’ont pu rattacher des violences d’octobre 2019 au trafic. PATRICK MARTIN

Alors que le sentiment d’insécurité lié au trafic de drogue à Vevey a fait l’objet d’une intervention au Conseil communal en septembre, la justice de l’Est vaudois statuait lundi sur le sort de trois Nigérians impliqués dans une bagarre à la gare en octobre 2019.

Cet épisode s’inscrivait dans une série d’échauffourées autour des voies CFF, qui avait embrasé médias et réseaux sociaux il y a un an. Un ressortissant nigérian avait été attaqué un samedi soir par des compatriotes et blessé par objets tranchants. Trois hommes ont été arrêtés, deux prévenus pour l’agression, le troisième pour l’avoir commanditée.