Tennis – Expulsé d’Australie, Djokovic est attendu en Serbie Au terme d’une âpre bataille judiciaire, le No 1 mondial est de retour vers l’Europe. Pendant ce temps, l’Open d’Australie a débuté à Melbourne.

Le Serbe de 34 ans a débarqué de l’avion, masqué et portant deux sacs, après avoir atterri à l’aéroport de Dubaï. AFP

Le No 1 mondial de tennis Novak Djokovic semblait rentrer en Europe ce lundi, après avoir été expulsé d’Australie, épilogue d’une longue saga autour de son statut vaccinal qui le prive de la possibilité de tenter une dixième victoire à l’Open d’Australie.

Selon des sources aéroportuaire et policière à l’aéroport de Belgrade, le Serbe de 34 ans est attendu dans la capitale du petit pays des Balkans à la mi-journée. Il n’y avait pas de confirmation officielle cependant de l’arrivée de la star à Belgrade où vit une partie de la famille. Hormis la vingtaine de journalistes présents, l’aéroport était relativement désert, sans comité d’accueil de fans.

La star non vaccinée a quitté Melbourne pour Dubaï dimanche soir, après avoir échoué à convaincre la justice australienne d’accepter son recours contre l’annulation de son visa par le gouvernement, à la veille de l’ouverture de l’Open d’Australie où il rêvait d’un 21e titre record en Grand Chelem.

Cette expulsion est venue conclure un long bras de fer entre le joueur, qui n’a jamais caché son scepticisme contre les vaccins, et les autorités australiennes qui affirmaient que sa présence sur l’île-continent pourrait souffler sur les braises du mouvement anti-vax. «Je suis extrêmement déçu, a réagi Djokovic dans un communiqué dimanche. Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer.»

En Serbie, où le géant de 34 ans fait figure de héros, l’expulsion de «Nole» a scandalisé le gouvernement, les instances sportives et ses fans qui considèrent qu’il est victime d’une injustice et d’une «chasse aux sorcières politique». Dimanche soir, le message «Nole, tu es la fierté de la Serbie» avait illuminé un immeuble de Belgrade sur les rives de la Save, sur fond de couleurs serbes, rouge, bleu et blanc.

La «Belgrade Tower» affichait le message ««Nole, tu es la fierté de la Serbie». AFP

Sa carrière pourrait pâtir lourdement de ce revers. Les autorités françaises ont fait savoir ce lundi que tout sportif venant de l’étranger devra être vacciné pour concourir en France, ce qui laisse planer un doute sur une éventuelle participation à Roland-Garros.

En Australie, il risque en théorie une interdiction de séjour de trois ans dans le pays où il a remporté neuf de ses vingt titres du Grand Chelem.

Mais le Premier ministre Scott Morrison a laissé entendre dans une interview à la radio que Djokovic pourrait être autorisé à revenir pendant cette période «dans les bonnes circonstances» et que «cela serait étudié à ce moment-là».

Nadal «fatigué» d’en parler

Le Serbe devait être la tête d’affiche de la première journée de l’Open d’Australie lundi mais, non-vacciné, il ne défendra pas son titre. Son principal adversaire Rafael Nadal s’est dit «fatigué» de parler du fiasco. «Il y a presque une semaine, lorsqu’il a gagné en première instance, il a pu récupérer son visa et a pu s’entraîner. J’ai dit que la justice avait parlé», a-t-il cependant indiqué après s’être qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie.

«Je ne connais pas l’avis des top joueurs. Mais j’ai vu des gars le soutenir», a pour sa part commenté le Serbe Dusan Lajovic. Un autre joueur serbe, Laslo Djere, a assuré que cette affaire avait changé sa vision de l’Australie.

Les joueurs serbes bouleversés et déçus

Par deux fois au cours des onze derniers jours, le gouvernement australien a annulé le visa de Djokovic et l’a envoyé dans un centre de rétention pour immigrés, affirmant que la présence de la star pourrait alimenter le sentiment anti-vaccin, alors que le variant Omicron se propage dans le pays.

Par deux fois, «Djoko» a contesté cette décision devant les tribunaux, gagnant une première manche mais perdant la seconde, décisive, dimanche. Trois juges de la Cour fédérale d’Australie ont scellé son sort en rejetant son recours contre l’annulation de son visa et son expulsion du pays.

Le gouvernement australien s’est félicité de sa victoire judiciaire, en pleine campagne électorale, dans un pays dont les habitants ont enduré pendant près de deux ans des restrictions anti-Covid parmi les plus strictes au monde.

De nombreux Australiens pensent que Djokovic a essayé de contourner les règles et sont heureux de le voir s’en aller. «S’il était encore là, il n’y en aurait que pour Djokovic, mais le tournoi est tellement plus important que lui», a déclaré à l’AFP un fan de tennis, Simon Overton.

«Notre petite équipe serbe ici à Melbourne est bouleversée et déçue», a écrit sur Instagram Miomir Kecmanovic, le joueur serbe que devait affronter Djokovic lundi.

AFP

