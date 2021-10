Exposition de photographies – Mitchell Feinberg, de Gucci à Daft Punk Le photographe américain, figure de la nature morte, fait l’objet d’une exposition à Lausanne, qui donne à voir notamment les clichés qu’il a réalisés pour le duo électro masqué. Entretien. Lucas Vuilleumier

«Quand on m’a parlé des Daft Punk, je n’avais aucune idée de ce qu’ils faisaient.» – Mitchell Feinberg DR Les célèbres casques que les Daft Punk ne quittaient jamais et… Mitchell Feinberg …des empreintes de leurs baskets, série réalisée pour le magazine «Whitewall». Mitchell Feinberg 1 / 3

Les Daft Punk, c’est fini. En février dernier, ils annonçaient leur fin. Près de trente dans d’une musique électronique qui, mieux que de capter le temps, a littéralement posé sa marque sur notre époque. Cet apport fructueux à la culture populaire du duo masqué français, formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, un collectif lausannois a souhaité lui rendre hommage.

Swisssneaks, qui chaque année propose une convention rendant grâce à la basket qu’il érige en art, s’est associé au festival lausannois Electrosanne pour monter une exposition dans ce sens. «Projet 9321» a donc ouvert ses portes et propose de s’immerger dans l’univers des Daft Punk grâce aux photos en clair-obscur de l’Américain Mitchell Feinberg, figure de la photographie de nature morte et de la mode. Il nous raconte son parcours et leur collaboration.