La globalisation a été souvent assimilée à la croissance du commerce international mesurée par le rapport entre les exportations et le revenu national. Au moins depuis le début des années 80 et jusqu’à la crise financière, ce rapport au niveau mondial augmentait année après année. La croissance des échanges a repris après la crise, mais avec un moindre dynamisme, pour s’arrêter avec les velléités protectionnistes de l’ère Trump et baisser avec la pandémie, puis avec l’agression de l’Ukraine par la Russie et la généralisation de la préoccupation géostratégique.

Pendant la longue période d’expansion commerciale, la nature des échanges a aussi fondamentalement changé du fait de l’internationalisation de la production et de sa fragmentation entraînée par la sophistication croissante des biens. Si, au début des années 50, les biens manufacturés représentaient un peu plus de la moitié des échanges, leur part aujourd’hui frôle les 90%, le reste étant fait de produits agricoles et de matières premières. En d’autres termes, l’essentiel de la croissance du commerce a porté sur les biens manufacturés, y compris les biens intermédiaires et les composantes.

«Il ne suffit donc pas d’exporter, faut-il encore que les exportations contiennent une part significative de valeur ajoutée localement.»

La production des bien finaux peut être vue comme une surimposition de couches de valeur qui sont ajoutées les unes aux autres au cours des transformations successives. Du fait de la fragmentation, chacune de ces transformations peut avoir lieu à un endroit différent du globe. Il s’ensuit donc qu’une même unité de valeur ajoutée, une fois incorporée dans un bien en cours de production, peut faire l’objet de plusieurs transactions internationales, en fonction de l’organisation géographique du processus de production susmentionné. Dans une telle situation, les statistiques de commerce doivent être réinterprétées pour tenir compte de ce double (ou plus) comptage.

Dans l’optique traditionnelle, le fait d’exporter un bien d’une valeur de 100 équivaut à la vente d’un effort productif national de 100 à un acheteur étranger. Cela est parfaitement vrai si ce bien a été intégralement produit avec des ressources nationales. Or, comme mentionné plus haut, il arrive de plus en plus souvent que le bien exporté contienne des composantes qui ont été antérieurement importées d’une valeur, par exemple, de 40. Il s’ensuit que, dans ce cas, l’effort productif exporté correspond non pas à 100 (qui reste le prix de l’exportation) mais à 60. Un même chiffre peut donc cacher des réalités économiques bien différentes. Selon une estimation récente de la Banque mondiale, près de la moitié du commerce mondial comporte des composantes qui ont été importées auparavant.

L’internationalisation de la production et sa fragmentation relèvent des acteurs privés qui – rassurés par le contexte de stabilité géostratégique et de consensus autour du libre-échange – ont cherché à tirer le meilleur parti des conditions de chaque localisation. Les politiques ont été moins rapides à comprendre que la multiplication des chaînes globales de valeur a aussi atténué les avantages liés au commerce qu’attendent les pays concernés.

Il ne suffit donc pas d’exporter, faut-il encore que les exportations contiennent une part significative de valeur ajoutée localement. Tout le hic est là. Cette préoccupation est de plus en plus explicite dans les politiques commerciales des grandes puissances, à commencer par les États-Unis, la Chine et l’Union européenne. Il s’agit d’une nouvelle lecture, notamment par les pays en développement, des avantages du libre-échange, bien plus critique que celle qui a prévalu jusqu’à il y a peu.

Paul H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la Finance.







