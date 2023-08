Quatre fois par année, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) publie tous les montants des exportations d’armes de la Suisse. Et quatre fois par année, c’est une très mauvaise surprise. Or, vers la mi-juillet de cette année, le SECO annonçait les chiffres semestriels de 2023, et bien qu’une nouvelle «année record» à l’image de 2022 ne se profile pas, les montants restent extrêmement élevés, supérieurs même aux années 2017, 2018 et 2019, avec des exportations à hauteur de 284,7 millions de francs.

Mais outre ces chiffres choquants, c’est surtout quelques pays destinataires qui ont de quoi nous faire tiquer. Cette année encore, nous retrouvons dans cette liste des pays impliqués dans la guerre du Yémen. En effet, c’est un total d’environ 11,3 millions de francs qui ont été exportés aux Émirats arabes unis, à l’Arabie saoudite ou encore à Bahreïn, sous forme d’armes de tous calibres, de dispositifs de conduite de tir ainsi que d’armes de poing et à feu.

De même, alors qu’en mai 2022 la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) constatait que la Hongrie avait violé l’interdiction des expulsions collectives vers le Pakistan, le Qatar ou Oman, pays au régime autocratique, la Suisse a tout de même réalisé avec la Hongrie en 2023 des contrats d’une hauteur de 5,8 millions en munitions pour armes individuelles, armes de tous calibres ainsi que des chars.

Alors que le parlement a accepté le contre-projet à l’initiative correctrice, en vigueur depuis le 1er mai 2022, qui a enfin permis de renforcer les critères d’exportation d’armement au niveau de la loi, tous ces chiffres restent pourtant très élevés. Il semble clair qu’il est de la responsabilité du SECO ainsi que du Conseil fédéral de mettre en œuvre les critères qui ont été définis, à savoir que désormais aucune exportation de matériel de guerre ne devra être possible dans des pays violant systématiquement et gravement les droits humains, ou dans ceux impliqués dans des guerres civiles.

Une dernière modification amenée par le contre-projet est que le Conseil fédéral ne sera plus le seul à décider des assouplissements ou des durcissements des exportations de matériel de guerre, mais ce dernier devra passer par le parlement, ou par un référendum facultatif. Lors des dernières sessions parlementaires, le parlement s’est penché sur plusieurs propositions d’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, à peine une année après la mise en œuvre du contre-projet, en justifiant cela par la volonté d’envoyer des armes en Ukraine. Mais le rôle de la Suisse est tout ailleurs, et ouvrir cette brèche serait dangereux: en tant que pays neutre et pacifiste, la Suisse devrait s’engager en faveur d’une réglementation stricte des exportations et d’un contrôle des armements avec pour objectif à long terme le désarmement global.

Rappelons que ces millions en exportations d’armes se font uniquement en tirant profit d’une souffrance humaine à grande échelle. À la place, il nous faut apporter une plus grande contribution à la prévention des conflits et à la coopération internationale.

Pauline Schneider Secrétaire politique du GSsA.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.