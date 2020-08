Petit-Lancy – Explosion et feu dans une tour Un sinistre a ravagé ce soir un logement du 80, rue des Bossons. Marc Moulin

Le SIS a reçu une trentaine d’appels. Frank Mentha

Un gros incendie précédé d’une explosion a éclaté samedi vers 19h30 au Petit-Lancy. Le sinistre a touché un appartement au 12e étage d’une tour de 22 niveaux, au 80 rue des Bossons, près de la Migros.

Le locataire du logement touché, qui prenait sa douche lors de l’explosion, est blessé mais son pronostic vital n’est pas engagé. Il a été mené à l’hôpital. Deux, voire trois autres personnes, selon les sources, ont reçu des soins.

Une explosion a précédé l’incendie. Frank Mentha

À part le malheureux habitant, les autres résidents de l’édifice pourront regagner leurs logements en soirée. La façade nord est noircie sur trois étages.

De nombreux habitants de la tour et du quartier ont été alertés par l’explosion qui a précédé de forts dégagements de fumée et de flammes du logement touché. «Je vis au 15e, trois étages au-dessus de l’appartement sinistré, je préparais le repas tout en donnant un bain aux enfants, raconte Nancy. Quand ça a explosé, je me suis précipitée à la fenêtre et les gens de l’immeuble d’en face m’ont crié de fuir. Je n’ai pensé qu’à sauver mes enfants, je suis partie en laissant la baignoire couler.»

Pas moins d’une vingtaine d’hommes du Service incendie et secours ont été mobilisés. Marc Moulin

Sarah, elle, habite sur le même palier que l’appartement concerné. «Après l’explosion, mon premier réflexe a été de sonner chez les voisins pour les avertir, c’est peut-être parce que je suis soignante.»

Certains témoins décrivent des escaliers très enfumés à mi-hauteur de l’immeuble; d’autres évoquent les escaliers de secours, apparemment parfaitement clairs. Il ne semble pas y avoir eu de mouvement de panique.

«Le message que l’on peut faire passer, c’est que lorsque l’allée est envahie de fumée, il ne faut pas tenter de la franchir, préconise le major Jérôme Barbey, qui a piloté l’opération. Il vaut mieux rester chez soi et appeler le 118.»

Le SIS, alerté par une trentaine d’appels, a engagé sept véhicules et une vingtaine d’hommes, appuyés par 15 volontaires lancéens, la police et les secours médicaux. Il incombera à la Brigade technique et scientifique de la police de déterminer l’origine de l’explosion.