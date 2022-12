Idées cadeaux de Noël – Explorer la nature sur papier glacé Cavités glaciaires, panorama des plaisirs de glisse, intimité de la faune valaisanne ou peintures animalières… Notre sélection d’ouvrages pour un Noël bestiaire et revigorant. Caroline Rieder Cécile Lecoultre Florence Millioud Henriques Natacha Rossel Pascale Zimmermann Corpataux

«Renards, les mal-aimés», Pierre Rigaux, Éd. Delachaux et Niestlé, 240 p.

Ski – Or blanc à Noël

«Les bronzés font du ski», 1979.

«Une histoire des stations de sports d’hiver», Guillaume Desmurs, Glénat, 192 p.

«Bonnet, lunettes, crème solaire, forfait, gants, bâtons, chaussures», Guillaume Desmurs a grandi sur cette ritournelle. Arrivé enfant aux Menuires dans les années 60, lorsque la station savoyarde s’est construite, l’auteur d’«Une histoire des stations de sports d’hiver» brosse là un panorama intéressant et amusant des lieux consacrés aux plaisirs de la glisse. Il les passe en revue, de leur naissance à leur avenir, lié bien sûr à la chute du précieux or blanc, en passant par le boom de cette économie des loisirs de montagne immortalisés dans le mythique «Les bronzés font du ski».

Alpinisme – Folles ascensions

«Jimmy Chin. Photographe de l’extrême», Jimmy Chin, Glénat, 320 p.

Si vous avez le vertige sur un tabouret, ce cadeau est pour vous. «Jimmy Chin. Photographe de l’extrême» vous emmènera où vous n’irez assurément jamais et vous fera découvrir des sensations incroyables sans quitter votre canapé. Car même sur papier glacé, les exploits de l’alpiniste photographe et cinéaste coupent le souffle. En 200 images, les plus belles de sa carrière réunies pour la première fois, Jimmy Chin raconte ses expéditions sur les sept continents: descente à skis de l’Everest, ascensions dans le désert de l’Ennedi ou sur la terre de la Reine-Maud, en Antarctique. Stupéfiant.

Montagne – Sous les glaciers, un monde enchanté

«Mémoires sous-glaciaires», Etienne Mayerat, Éd. Slatkine, 205 p.

Dans le ventre des glaciers se forment de fascinantes cavités alvéolées et bleutées. Guitariste de profession, le Rollois Etienne Mayerat était aussi un spéléologue averti. Ces antres féeriques, il les a inlassablement visités, car d’une saison à l’autre ils changent de visage, quand ils ne finissent pas par disparaître, laissant parfois l’explorateur stupéfait. C’est donc à la fois pour célébrer ces éphémères cathédrales de glace et pour documenter cette grandiose nature en perdition que l’auteur, emporté en 2021 par un cancer, avait pensé ce livre. D’abord autoédité juste avant son décès, l’ouvrage vient de reparaître chez Slatkine. Après un court historique de l’exploration sous-glaciaire, il emmène au cœur de quatorze glaciers suisses. Les mots, mais surtout les spectaculaires photos, dont certaines frisent le surréalisme, composent un vibrant hommage à ce monde secret et menacé.

Faune – Concerto valaisan

«Symfaunie valaisanne», Roland Clerc, Éd. Slatkine, 240 p.

Ricanements, croassements, glapissements… Enfant des Évouettes, Roland Clerc, 72 ans, a grandi dans une effervescence animale perpétuelle. Autodidacte, le photographe animalier restitue ce lien avec une ingénuité irrésistible. Le Valaisan pudique s’excuse presque de déranger avec ses affûts, partage pêle-mêle les histoires de son grand-père, ses notes de terrain, ses trucs de guetteur magicien. De renardeaux chamailleurs qui lui mordillent le pantalon à l’attente d’une couvaison chez l’aigle royal, une intimité rare s’installe. Ne pas s’arrêter donc au jeu de mots facile du titre, ici tout relève de la subtilité la plus élégante.

Archéologie – Promenez-vous!

«Le passé pas à pas. Randonnées archéologiques dans le canton de Vaud», Erwan Le Bec et al., LIBRUM Publishers & Editors, 3 vol.

Envie d‘allier promenade au grand air et voyage à traverse le temps? L’ouvrage «Le passé pas à pas. Randonnées archéologiques dans le canton de Vaud» vous emmène aux quatre coins du canton à la découverte des vieilles pierres chargées d’histoires dans les villes et villages, mais aussi des trésors insoupçonnés que recèlent les sous-sols. De la préhistoire à l’époque contemporaine, la région est parsemée de vestiges (visibles ou pas), de bâtisses en ruines ou remarquablement préservées, de traces encore mystérieuses. Initié par le journaliste et archéologue Erwan Le Bec, cet ouvrage paru en trois volumes chez LIBRUM Publishers & Editors fourmille d’informations, d’anecdotes et de recommandations.

Maître Goupil– Mal-aimé à tort

Pierre Rigaux a voulu privilégier la rigueur scientifique à la sensiblerie dans «Renards, les mal-aimés». Mais le biologiste de terrain avoue que la beauté de la race, «cette mignonnerie totale pour le chasseur d’images», ne peut s’éclipser. Au fil des saisons et territoires, le naturaliste concilie didactisme et émotions sur ce représentant des canidés, cousin des loup, chacal, coyote, lycaon, etc. Un animal qui a su s’adapter aux circonstances – voir le petit fennec du Sahara qui supporte 40,9 degrés quasi sans boire, ou le renard arctique dont la fourrure blanchit en hiver. De quoi réviser sa mauvaise réputation de voleur rusé.

Chats– Le dico de l’académicien amoureux

«Dictionnaire amoureux des chats», Frédéric Vitoux, Éd. Plon, 736 p.

Dans les années 70, le jeune Frédéric Vitoux se passionna pour «Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline». Le futur académicien ignorait que cette façon détournée de caresser la biographie des célébrités allait constituer sa griffe. Malgré les prestigieux prix littéraires accumulés depuis, l’ancien critique se doute aussi que s’il passe à la postérité, ce sera pour son «Dictionnaire amoureux des chats». Sans cesse réédité depuis 2008, le voici en collector orné d’une somptueuse iconographie. Avec une délicieuse mauvaise foi, l’inconditionnel démontre combien le félin a percuté le monde, rapporte ses hauts faits historiques – la victoire contre les rats à Azincourt, le règne de Bastet dans l’Égypte antique. Les suspects habituels sont épinglés au gré des poèmes de la vagabonde Colette ou de la tirade de Raimu cocufié. «Quand l’écrivain se noie dans l’eau profonde des prunelles de son chat, il se pose enfin les questions essentielles», constatait Prévert.

Redécouverte – Rosa Bonheur

«Rosa Bonheur», Armelle Fémelat, Éd. Place des Victoires, 240 p.

Son nom, Rosa Bonheur, annonce le programme! Sauf que l‘œuvre de cette peintre animalière (1822-1899) a tardé à être remise en lumière. Alors… on dira que les anniversaires commémoratifs ont du bon, celui du bicentenaire de sa naissance lui vaut une expo au Musée d’Orsay (jusqu’au 15 janv.) et plusieurs ouvrages. Petit par le format, celui-ci offre un grand tour des peintures de la châtelaine vivant à Fontainebleau au milieu d’une ménagerie personnelle, lions y compris. Touchée au cœur par le règne animal, l’artiste a passé des heures à l’affût pour sonder l’âme de toutes les espèces en convaincue de son existence, douée d’un pinceau aussi expressif que réaliste.

Berceuse – «Comment dorment les animaux»

«Comment dorment les animaux», Éd. La partie. Dès 3 ans.

Sérieusement farfelus, le biologiste Jiri Dvorák et la designer Marie Stumpfová se passionnent pour les animaux endormis. Un pélican veille toujours tandis que ses congénères s‘assoupissent. L’ours brun hiberne, pas l’ours blanc. Le flamant rose pionce sur une patte. Le python dort toute la journée, le chat seize heures seulement. Et l’enfant? À ce stade, il devrait rêver.

Philosophie – «M. Nourse et la vie (mode d’emploi)»

«Je ne crois plus en rien», se plaint l’ours. «Tu en es sûr?» persifle l’abeille. Et ainsi de suite, sur la gourmandise, les fantômes, etc. «M. Nourse et la vie (mode d’emploi)» ne prend pas les mômes pour des buses. En strips croqués par Alice de Nussy avec une simplicité épatante, le philosophe Christian Demilly refait le monde avec la fantaisie d’un Georges Perec.

«M. Nourse et la vie (mode d’emploi)», Éd Grasset. Dès 5 ans.

Classique – «Rroû»

«Rroû», Éd. La Table Ronde. Dès 8 ans.

En 2010, Anne Wiazemsky, muse de Godard, artiste fantasque, préface «Rroû», de Maurice Genevoix. Elle l’a croisé des décennies jadis, déjà frappée par le côté matou de l’Académicien, «sa souplesse muette et dangereusement armée». Il faut lui obéir, plonger dans ce texte griffé de pauvres ruses face au désir de liberté qui dévore. Magnifique à tout âge.

Comptine – «Dix petites souris»

«Dix petites souris», Colin Thibert et Haydé, Éd. La Joie de lire, 22 p. Dès 3 ans.

Ce n’est pas une souris verte, mais dix petites souris qui s’en vont à Paris. Au fil des pages, la troupe rétrécit. D’abord neuf, puis huit, etc. Marceline craint la pluie, Ernestine a peur du bruit… L’on ne présente plus la dessinatrice lausannoise Haydé, auteure notamment des aventures de son célèbre chat Milton. Elle a conjugué ici ses talents avec ceux de l’auteur français Colin Thibert, pour composer ce craquant petit volume tout cartonné qui joue avec les chiffres.

Récit poétique – «Hekla et Laki»

«Hekla et Laki», Marine Schneider, Album Michel Jeunesse, 64 p. Dès 6 ans.

Évasion Hekla arrive tel un oiseau, un jour de grand vent, dans la vie de Laki. Le vieux sage et le jeune fougueux, qui semble ne pas vieillir, vont s’apprivoiser. Le plus âgé sait qu’il va mourir. Comment le petit se débrouillera-t-il? Pépite d’or du Salon du livre jeunesse de Montreuil, ce récit poétique chante la force des liens, et le formidable élan de vie qui surmonte deuils et catastrophes. Des mots rehaussés par les somptueuses illustrations de l’artiste belge Marine Schnei­der, inspirée par une nature islandaise grandiose et dangereuse. Hekla et Laki sont d’ailleurs les noms de deux volcans.

