Basketball – Exploit pour Genève, victoire sans bavure pour Nyon Les Lions de Genève ont fait tomber le leader du championnat, Spinelli Massagno. Pour sa part, le BBC Nyon a bien géré un match où la victoire était impérative, face à Swiss Central Basket. EBA

Keith Clanton et les Lions ont battu les premiers du championnat, Massagno. Elio Sabo (archives)



En bonne forme depuis l’arrivée Dragan Andrejevic sur le banc, les Lions de Genève ont offert une troisième victoire en autant de matches à leur nouvel entraîneur. Mais s’en tenir à l’aspect statistique pour décrire le match des Genevois serait une aberration. Car la victoire acquise samedi après-midi a été arrachée à Spinelli Massagno, le leader de la SBL. Pour un petit point (77-78). À l’extérieur. Y a-t-il besoin d’ajouter quelque chose de plus si ce n’est que cette victoire est une victoire majuscule? Jusque-là, les Tessinois n’avaient perdu que deux fois cette saison, et jamais dans leur salle.

Pour les Lions, l’entame de match n’a pas été facile. Largement menés après le premier tiers (31-18), encore plus largement menés à la mi-temps (56-36), ils ont dû réduire Massagno à la portion congrue en attaque durant le reste de la partie pour lui voler la victoire. C’est simple, en deuxième période, l’équipe locale n’a été capable d’inscrire que 21 petits points.

Possession par possession, les Genevois ont refait leur retard, mais l’avance de leur adversaire était telle qu’il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour commencer à toucher la victoire du doigt. Ce sont les étrangers Miljanic et Clanton qui ont annoté les paniers décisifs, permettant à Genève de passer l’épaule et de se procurer un minuscule matelas d’avance de trois points. Matelas qui allait être éventré par Massagno à une minute de la fin: 77-78. L’équipe de Gubitosa Robbi a alors disposé d’une minute et 18 secondes pour tenter de scorer une fois de plus, seulement, la défense genevoise a tenu bon jusqu’au bout !

Pas de faux pas pour le BBC Nyon

Dans l’autre match de la soirée, le BBC Nyon n’avait pas à l’erreur. Opposés au cancre de la SBL, Swiss Central Basket, les Nyonnais avaient une occasion en or d’empocher un succès, eux qui sont avant-derniers du classement. À Lucerne, tout s’est bien passé pour les joueurs de Stefan Ivanovic, victorieux 56 à 73.

Après deux premiers tiers accrochés (35-37 à la mi-temps), les visiteurs ont appuyé sur l’accélérateur lors d’un troisième tiers qui s’est avéré décisif. Le compteur de Swiss Basket est longtemps resté coincé à 42 points, tandis que celui des Nyonnais est monté dans les tours et que leur avance s’est accrue, notamment grâce à une domination décisive dans la peinture. Devante Brooks et ses 16 rebonds dans le match n’y ont sûrement pas été étrangers…



