Basketball – Exploit des Lions de Genève à Fribourg! Aucune équipe n’avait battu Olympic chez lui, cette saison. Les Genevois l’ont fait (62-63) et mènent 1-0 dans la demi-finale romande des play-off. Jérémy Santallo Fribourg

Après une saison galère, on avait déjà vu une toute autre version des Lions lors des quarts de finale (un 3-0 propre contre Swiss Central). Les Genevois, à l’image d’Eric Adams, ont activé le mode play-off. Inarrêtable lorsqu’il reçoit le ballon près du panier, le joueur intérieur américain a tenu la baraque en première mi-temps (12 points), bien secondé par les autres étrangers, Dragan Zekovic (10) et Scott Suggs (8). Mais c’est surtout en défense que les pensionnaires du Pommier ont fait dérailler la grosse machine fribourgeoise.

Il faut dire que Andrej Stimac avait bien préparé son coup. L’entraîneur genevois a alterné les défenses (zone 1-3-1, zone 2-3, marquage individuel) et Olympic en a perdu son latin. Le plus souvent confronté à de la zone 1-3-1, Fribourg a balbutié son basket comme rarement cette saison lors des deuxième et troisième quart-temps, deux périodes où il n’aura marqué à chaque fois que 12 petits points. Mais après 30 minutes, le champion, plombé par son manque d’adresse (4/24 à 3 points), gardait espoir grâce à Slobodan Miljanic.

Il était écrit que Fribourg, mené 45-52 au début du dernier quart-temps, n’allait pas terminer la rencontre à 16% derrière l’arc. Boris Mbala a sonné la charge de loin, sans l’aide du plexiglas cette fois. Véritable baromètre de son équipe, Kwamain Mitchell a planté deux tirs primés pour remettre les locaux en tête au tableau d’affichage (56-54). Dans une fin de partie folle, Scott Suggs a assuré le scoring des Lions mais le Fribourgeois Robert Zinn, pour son premier panier du match, a égalisé à 61-61!

Natan Jurkovitz, grâce à un lancer franc, a donné l’avantage aux siens à six secondes de la fin mais Eric Adams a surgi au rebond, après l’ultime tir de Scott Suggs, pour offrir le premier point de cette série à Genève! Le deuxième acte de cette demi-finale aura lieu mardi, à 19 h 30, toujours à Fribourg, avant le premier match au Pommier, vendredi.

Fribourg Olympic - Lions de Genève 62-63 Afficher plus Salle de Saint-Léonard (Fribourg). 2194 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Balletta et Tagliabue Score des quart-temps: 21-19, 12-17, 12-14, 17-13 FR Olympic: Mitchell (13), Zinn (3), N. Jurkovitz (8), Miljanic (18), Cotture (6); puis Mbala (10), Jankovic (2), Gravet (2), Solca (0), Maquiesse, Crudo, Sangwa. Entraîneur: Petar Aleksic. Lions de Genève: Nottage (10), T. Jurkovitz (0), Suggs (14), Kuba (5), Adams (16); puis Zekovic (14), Seylan (4), Milenkovic (0), Monteiro (0), Solioz. Entraîneur: Andrej Stimac.



Union Neuchâtel a quant à lui perdu le premier match de la série qui l’oppose à Massagno (81-70). Les Neuchâtelois, bien emmenés par Bryan Colon (21 points, 12 rebonds et 5 assists), ont plié face à l’impeccable Marko Mladjan, lui aussi crédité de 21 unités, mais à 9 sur 9 au tir à deux points!

