Tennis – Exploit de Stan Wawrinka à Paris Le Vaudois a battu la révélation de l’année, Andrey Rublev, en huitièmes de finale du Masters 1000 parisien. Yves Desplands

Stan Wawrinka a réalisé un gros match dans la nuit parisienne. keystone-sda.ch

Roger Federer l’avait dit, s’il y a un joueur à suivre cette année, c’est Andrey Rublev (ATP 8). Et cet avertissement, Stan Wawrinka (ATP 20) l’a entendu, jeudi soir, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris (dur, 3,3 millions de dollars). Le Vaudois, qui déclarait avant la rencontre: «Cela va être intéressant de tester mon niveau de jeu contre lui. Et c’est évident que je m’attends à une rencontre difficile», s’est finalement imposé en trois manches 1-6 6-4 6-3, en 1 h 41 minutes de jeu.

Pourtant, dans le premier set, Wawrinka a très mal débuté en perdant d’entrée sa mise en jeu. Rublev a confirmé le break, avant de reprendre le service de Stan au cinquième jeu, puis au septième, tout cela en 33 minutes.

La soirée semblait mal engagée pour Wawrinka. Mais le deuxième set ne s’est pas passé de la même manière pour Rublev, déjà vainqueur de cinq tournois cette saison. Le Suisse s’est montré beaucoup plus solide et a retrouvé son jeu et son service. Il a fait le break au septième jeu pour remporter cette deuxième manche 6-4.

Dans l’ultime set, le triple vainqueur de Grand Chelem a encore élevé le niveau de son jeu et a pris d’entrée le service de son adversaire. Un avantage que Stan Wawrinka a confirmé en remportant la partie sur sa première balle de marche, sur la mise en jeu de Rublev.

En quart de finale, le Vaudois affrontera vendredi l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7), qui battu le Français Adrian Mannarino (ATP 36) 7-6 (13/11) 6-7 (7/9) 6-4.