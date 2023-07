Tennis – Exploit de Riedi à la Hopman Cup contre Rune La Suisse composée de Leandro Riedi et Céline Naef a battu le Danemark pour son premier tour. Le Zurichois s’est offert le No 6 mondial. Yves Desplands

Leandro Riedi n’a eu besoin que d’une heure et sept minutes pour battre Holger Rune. KEYSTONE

La Hopman Cup, cette compétition qui réunit hommes et femmes dans des matches entre pays avec deux simples et un double mixte, a commencé mercredi à Nice avec la rencontre entre la Suisse et le Danemark (2-1).

Céline Naef (WTA 157) a ouvert les feux face à Clara Tauson (WTA 89), mais la Schwytzoise n’a pu offrir un point à ses couleurs en s’inclinant 2-6 3-6 après une heure et 24 minutes de jeu.

Le simple messieurs qui a suivi a mis face à face Leandro Riedi (ATP 160) et Holger Rune (ATP 6), récent quart de finaliste à Wimbledon où il a été éliminé par le futur vainqueur l’Espagnol Carlos Alcaraz. Le Zurichois a créé la surprise en s’imposant en une heure et sept minutes seulement 6-4 6-3.

L’euphorie était encore de mise en fin de soirée quand Riedi et Naef ont pris le meilleur sur la paire danoise 6-3 7-5.

La prochaine rencontre, face à la France d’Alizé Cornet et Richard Gasquet, aura lieu vendredi. En cas de victoire, la Suisse serait qualifiée pour la finale.

Dans l’autre groupe, la Belgique, la Croatie et l’Espagne se disputeront la première place dès jeudi.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.