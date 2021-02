Clap de fin à Lausanne – «Exotic?» doit déjà fermer après avoir ouvert bien des questions Vernie fin septembre, fermée fin décembre, l’expo du Palais de Rumine va devoir remballer ses 150 objets. Mais elle s’achève sur un cycle de conférences en ligne et des interrogations très actuelles. Florence Millioud-Henriques

Les commissaires ont réuni plus de 150 objets pour cette exposition qui regarde la Suisse d’hier et d’aujourd’hui droit dans les yeux. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les jours d’«Exotic?» sont comptés, l’exposition ancrée dans ce passé où la Suisse s’inspirait – se servait? – de l’ailleurs en faisant parler quelque 150 objets sans tabous au Palais de Rumine à Lausanne, ne sera pas prolongée. «On est tristes, c’est vrai, glisse Noémie Étienne, co-commissaire. C’était beaucoup de travail et finalement, elle n’aura été visible pour tous que de fin septembre à fin décembre.»

Mais il lui reste deux occasions de se réjouir: savoir que les classes peuvent encore en profiter jusqu’au 28 février et son colloque en ligne gratuit prévu jeudi 18 février et vendredi 19 février. Un souffle de vie destiné à tous les publics comme une prolongation du propos dans le monde d’aujourd’hui.

«On est tristes, c’est vrai. L’exposition n’aura été visible pour tous qu’à peine plus de deux mois.» Noémie Etienne, professeure d’histoire de l’art à l’Université de Berne et co-commissaire de l’exposition

Si l’exposition puise dans l’histoire, les commissaires ont également fait appel à des artistes contemporains comme le Genevois Fabien Clerc qui signe le service en porcelaine de Limoges. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Si elle est historique, l’exposition a été conçue avec des ambitions contemporaines, nous avions donc fait appel à des artistes contemporains et, développe Noémie Étienne, c’est autour d’eux, que ces deux après-midi de conférences ont été imaginés. L’Institut suisse pour l’étude de l’art, le Musée cantonal des beaux-arts, l’UNIL et l’École d’art du Valais nous ont rejoints pour monter ces quatre tables rondes autour de l’art contemporain en Suisse et en lien avec le monde. Peut-on parler d’art contemporain suisse aujourd’hui? Qu’est-ce qu’art suisse veut dire?»

Les réponses des artistes

Et c’est principalement les artistes qui auront la parole, dont Uriel Orlow, le Zurichois qui a signé la première installation avec des géraniums moins helvètes qu’ils ne veulent bien le faire croire! Ou Maria Iorio et Raphaël Cuomo, un duo qui est passé par l’Institut suisse de Rome, ou encore le Genevois Fabien Clerc qui a dressé une table au cœur de l’expo avec «Souvenirs d’Haïti, un service en porcelaine qui illustre l’histoire en même temps qu’il décode l’usage politique de la céramique».

«C’est l’occasion d’écouter des artistes que, malheureusement, on n’entend pas beaucoup en ce moment.» Noémie Etienne, professeure d’histoire de l’art à l’Université de Berne et co-commissaire de l’exposition

Le lendemain, il sera question de la façon de faire de l’histoire de l’art aujourd’hui, de travailler sur les icônes suisses de l’art ou encore de la notion d’appropriation, mais Noémie Étienne, l’assure: «Le discours ne sera pas hermétique, c’est l’occasion d’écouter des artistes que, malheureusement, on n’entend pas beaucoup en ce moment.»