Lettre du jour – Exit la neutralité Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Plan-les-Ouates, 6 mars

La neutralité suisse vient de voler en éclats: faut-il avoir peur?

Car il est un fait que le Conseil fédéral vient bel et bien de sacrifier notre si précieuse neutralité pourtant reconnue depuis 1815 par le traité de Paris. Non pas pour une raison impérieuse, mais pour emboîter le pas d’une Europe dont pourtant une large majorité des Suisses ne veulent pas, n’en déplaise au Conseil fédéral.

Et avec comme corollaire immédiat que nous devenons de fait un ennemi de la Russie, car nous ne pouvons ignorer de nos jours que les guerres peuvent aussi bien être militaires qu’économiques ou encore cybernétiques.

Pourtant, cette neutralité, ancrée dans la Constitution et connue dans le monde entier, était la marque de fabrique de la Suisse, à l’image de Rolex ou de Roger Federer. Le jeu en valait-il la chandelle? N’y avait-il pas un autre chemin, plus fin, plus visionnaire sur le long terme? Israël, qui n’a pas participé aux condamnations de la Russie, se profile aujourd’hui, à la place de la Suisse, comme un nouveau médiateur potentiel.

Car oui, il faudra bien s’y faire, c’en est bien fini de la neutralité suisse. Le pas a été franchi et il n’y a pas de retour en arrière possible. Il faudra bien assumer, au risque de passer pour une vraie girouette. Et ne nous y trompons pas, l’Europe de Mme von der Leyen et d’Emmanuel Macron ne nous fera pas de cadeau dans l’avenir, toute galvanisée par sa récente et soi-disant nouvelle cohésion. Nous allons donc ressortir de tout cela affaiblis avec une Europe qui restera insatisfaite et une Russie qui n’oubliera pas.

Et ce n’est pas fini, puisque au moment d’écrire ces lignes, la question d’une adhésion de la Suisse à l’OTAN est bien sur la table. Alors, entre une Europe qui nous dictera bientôt la marche à suivre et l’OMS qui décidera à la place de Berne de nous confiner ou pas, l’exception suisse aura définitivement vécu. Alors oui, aujourd’hui j’ai peur… mais pas des Russes.

Fabrice Mérier

