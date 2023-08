Exilés à Genève – Un nouveau centre d’accueil pour les réfugiés d’Ukraine a ouvert à Versoix C’est le sixième bâtiment administratif réaménagé en logements provisoires. Il peut accueillir 280 personnes. Aurélie Toninato

La création de logements provisoires supplémentaires permet notamment d’offrir une solution d’accueil plus pérenne que Palexpo, dédié à l’accueil d’urgence. LAURENT GUIRAUD

Depuis quelques semaines, des réfugiés d’Ukraine ont pu quitter la structure d’hébergement d’urgence aménagée dans la halle 7 de Palexpo. Ils se sont installés dans un nouveau centre d’accueil, baptisé «Modulis», à Versoix, où ils bénéficient d’un peu plus d’intimité et de confort. Loué par l’Hospice général pour cinq ans, cet espace est situé dans un bâtiment administratif réaménagé en logements provisoires et pourra accueillir quelque 280 détenteurs de permis S, a révélé «Le Temps».

Ce n’est pas le premier bâtiment de bureaux transformé par le Canton et l’Hospice pour loger les réfugiés. Six «plateaux d’hébergements collectifs» ont été créés à la Terrassière, aux Artisans et à Camille Vidart – tous trois en Ville de Genève –, ainsi qu’à Eugène-Lance à Lancy, Cointrin à Meyrin et donc enfin à Versoix. Ces logements sont temporaires et la durée d’exploitation de ces sites est variable, «de cinq ans en moyenne», indique Bernard Manguin, porte-parole de l’Hospice général.

Moins de réfugiés à Palexpo

Sur les 3195 détenteurs de permis S accueillis à Genève – dont 933 mineurs –, 516 personnes sont logées dans ces plateaux collectifs, 716 au sein des quinze différents centres d’hébergement collectif, de logements de l’Hospice ou dans un appartement avec un bail de l’institution qui prend en charge le loyer pour un montant maximum de 1100 fr. pour une personne, 1300 fr. pour un couple et 1500 fr. avec un enfant.

Quelque 136 personnes sont encore hébergées dans des familles d’accueil et 1674 en logements privés ou mis à disposition par des partenaires privés ou institutionnels.

Enfin, 156 réfugiés sont accueillis à Palexpo, «dont la vocation est l’accueil d’urgence sur le court terme pour tous les primo-arrivants, quelle que soit leur provenance, souligne le porte-parole de l’Hospice. Ces derniers y demeurent le temps d’évaluer leur situation avant de se voir attribuer un lieu d’hébergement correspondant à leurs besoins.» Près de 284 personnes y séjournaient en février et 344 il y a un an.

Nombre de permis S stable

Dès lors, faut-il s’attendre à un redimensionnement de la structure? «Étant donné que le nombre des arrivées est toujours élevé, il n’est pas prévu pour le moment de la fermer.»

Malgré un certain ralentissement des arrivées d’Ukraine depuis le début de l’année, le nombre global de permis S reste relativement stable, soit entre 3100 et 3200 depuis janvier, note encore Bernard Manguin, «même si les flux peuvent être parfois importants car le nombre de personnes arrivant compense le nombre de personnes sortant du dispositif».

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.