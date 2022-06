Bande dessinée – Exem voyage en enfance sans bagages L’auteur genevois publie le neuvième volume de son catalogue raisonné. L’occasion d’une double exposition. Décryptage. Philippe Muri

La couverture du neuvième volume d’«Exem au pays des affiches», qui est aussi celle de l’exposition «Voyages sans bagages». EXEM

Exem poursuit son aventure au pays des images. Avec le concours du journaliste Ariel Herbez, le dessinateur genevois recense depuis 2014 l’ensemble de ses affiches et de ses tirages limités. Couvrant une période allant de janvier 2018 à décembre 2021, le neuvième volume de ce catalogue raisonné paraît début juillet. «En regroupant ces travaux récents, je me suis aperçu qu’une tendance se dégageait autour de l’enfance et du voyage imaginaire», constate l’intéressé, dont la sortie du nouvel opus coïncide avec un double accrochage.

À la galerie Séries Rares, dont il tient les rênes à Carouge avec son épouse Mireille, Exem présente jusqu’au 9 juillet «Voyages sans bagages». Riche en références, l’image ci-contre invite lecteurs du nouvel opus et visiteurs de l’expo à rejoindre le jeune Emmanuel Excoffier dans le grenier d’une maison du Petit-Saconnex, dont ses parents louent le rez-de-chaussée. «Pour moi, cela a toujours été un endroit d’aventures, avec un gros potentiel de découvertes», se rappelle l’ex-gosse des fifties.

«Dans ce galetas, j’ai pu découvrir une aventure de Tintin qui n’existait pas en album quand j’étais enfant!» Exem, dessinateur

Sous les combles, Exem trouve des piles jaunies de «L’Écho illustré». Au cours des années 1930, l’hebdomadaire catholique romand a publié «Tintin au pays des Soviets». «Dans ce galetas, j’ai pu découvrir une aventure qui n’existait pas en album quand j’étais enfant!» Un bonheur complété par la lecture d’autres histoires du petit reporter, découpées dans les pages de «L’Écho illustré» et collées dans des cahiers d’écoliers. «Il s’agissait de versions contenant des passages inédits.» Une aubaine pour le môme également fan des «Pieds Nickelés» de Louis Forton publiés dans «L’Épatant», du «Petit Prince» de Saint-Exupéry ou des romans de Jules Verne. «Tout cela me faisait rêver. J’ai dévoré tous ces ouvrages.»

Confrontation entre deux extrêmes

À la Villa Dutoit au Petit-Saconnex, Exem dévoile par ailleurs des affiches grand format et des tirages géants d’œuvres dont le projet initial était minuscule. «Je joue sur la tension qui résulte de la confrontation entre ces deux extrêmes.» Réussi.

Un passionné en culottes courtes

EXEM

C’était l’époque des culottes courtes, des frondes et des albums à dos toilé publiés par les éditions du Lombard. À la fin des années 50, le petit Emmanuel Excoffier est déjà passionné par la BD. «Le dos de couverture avec le damier en losanges évoquera des souvenirs aux anciens lecteurs de Blake et Mortimer ou d’Alix.» Anachronique, un Titeuf rappelle les expositions organisées par Exem autour de Zep dans sa galerie Séries Rares en 2018 et 2019.

Tintin et Little Nemo

EXEM

Un dragon rouge, un pseudo Tintin sortant d’une jarre: Exem s’est inspiré de l’album «Le Lotus bleu» pour ce dessin parodique illustrant la couverture d’un ouvrage érudit consacré au héros d’Hergé. Truffée de détails invisibles en petit format, l’image côtoie un livre de Little Nemo. Le personnage imaginé en 1905 par l’Américain Winsor McCay revient lui aussi de manière récurrente dans les travaux de l’auteur genevois.

Affiche touristique

EXEM

Au sommet d’une pile de livres, on devine la couverture de «Tintin au Congo», la première aventure du petit reporter qu’a lue Exem. Coincée entre deux bouquins, un dessin réalisé pour la revue «Transhelvetica» dans la tradition des affiches touristiques suisses. Sur le thème de la tour, le dessinateur convoque Brueghel l’Ancien et sa «Tour de Babel». Il y ajoute un Cervin et des références à la Tour du Molard et au pont de Lucerne.

Revues bon marché

EXEM

Dans une valise, quelques revues publiées par les éditions Artima dans les années 50. La série «Météor» fut un des fleurons de ces publications bon marché. «À 25 centimes pièce, on pouvait se les offrir avec son argent de poche», se souvient Exem. «Ma maman trouvait ces fascicules de mauvais goût. Je devais les planquer entre deux livres pour les garder.»

