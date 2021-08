Décryptage – Exem confronte Tintin au monde d’aujourd’hui Le dessinateur genevois illustre la couverture d’un ouvrage érudit consacré au caractère contemporain des aventures du petit reporter. Philippe Muri

Signée Exem , la couverture de «Tintin aujourd’hui» . Une image riche en références, inspirée par la u ne du «Lotus bleu». DR

Quelle avalanche! En termes d’édition, on pourrait même parler de véritable phénomène. À la mort d’Hergé, le 3 mars 1983, seuls deux ouvrages avaient paru sur le créateur de Tintin. Depuis, la bibliographie relative au maître de la ligne claire et à son œuvre a explosé. Toutes éditions confondues, on s’achemine en 2021 vers les six cents volumes! Un chiffre cité dans «Tintin aujourd’hui», érudite compilation d’un colloque international intitulé «Tintin au XXIe siècle», ayant réuni scientifiques et tintinophiles. Édité à Genève, ce livre collectif entend, selon ses auteurs, «mesurer […] le caractère mythique et universel des aventures de Tintin et leurs prolongements dans l’imaginaire contemporain».

Tintin intemporel

Amoureux de Tintin depuis son enfance, Emmanuel Excoffier, alias Exem, signe la couverture de ce coquet pavé envisageant la traversée du siècle du plus fameux des reporters sous l’angle des territoires, des temporalités, de l’art et des métamorphoses. «L’idée du colloque à l’origine de la publication, c’était de mettre en lumière le côté intemporel de Tintin», explique le dessinateur genevois, contacté par les responsables de «L’Équinoxe». Lancée en 2007, cette collection des Éditions Georg accueille des ouvrages inédits dans le domaine étendu des sciences humaines: anthropologie, droit, histoire, littérature, philosophie, sociologie, etc.

«Je voulais mettre en scène un personnage ancré dans le présent.» Exem, dessinateur

Pour la une de «Tintin aujourd’hui», Exem a imaginé une image riche en détails, inspirée par la couverture du «Lotus bleu». «C’est une de mes préférées parmi tous les albums de Tintin. Une splendeur qui peut s’envisager comme une véritable affiche.» As du clin d’œil et de la référence, le créateur de Zinzin – un anti héros ressemblant comme un frère jumeau à Tintin – a glissé dans son dessin une ribambelle d’éléments renvoyant à l’actualité. «J’ai vraiment pensé à la thématique et au titre du livre. Je voulais mettre en scène un personnage ancré dans le présent», indique l’intéressé en préambule à un savoureux décryptage.

Un masque anti-covid sous le menton, Tintin ou son avatar émerge d’un vase made in China. Scotché à son téléphone portable et ignorant un Milou lui aussi masqué, il semble ne pas prendre conscience de la menace d’un dragon dont la tête et les pattes ont été remplacées par des représentations du coronavirus. Voletant autour du monstre, des chauves-souris rappellent l’idée d’une transmission possible du Covid par des chiroptères. Autre animal, le pingouin enfermé dans une lanterne évoque une espèce menacée, tout en saluant au passage Alfred, un personnage créé par Alain Saint-Ogan, un des maîtres d’Hergé.

Réchauffement climatique

C’est tout? Non: au-dessus de la tête de Tintin, un thermomètre incarne le réchauffement climatique. Sur le sol, un tube d’aspirine inspiré par celui utilisé par les Dupondt dans «Au pays de l’or noir» voit sa marque remplacée par le mot vaccin. Tout un symbole. Plus loin, le robot «Perseverance» qui a atterri sur Mars en février dernier patrouille dans l’image. La somme indiquée en euros dans un cartouche tout proche n’est autre que celle atteinte par un dessin original d’Hergé pour la couverture du «Lotus bleu», vendue aux enchères en janvier, record mondial à la clé.

Dessins d’Exem pour des pages de garde inspirées de celles dessinées par Hergé dans les albums Tintin de 1937 à 1957. DR

Dans la même veine parodique, Exem avait imaginé des pages de garde inspirées par celles dessinées par Hergé dans les albums Tintin de 1937 à 1957. Douze saynètes représentaient différentes aventures que le petit reporter aurait pu vivre depuis la mort d’Hergé. «Une sorte de mise à jour de l’actualité de Tintin», résume le Genevois, qui a notamment confronté son personnage à la chute du mur de Berlin, aux catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, à la fin de l’apartheid ou encore à Donald Trump. Craignant les ennuis juridiques avec les ayants droit d’Hergé, l’éditeur de «Tintin aujourd’hui» a préféré retirer ces images de la version courante.

Volonté de tout contrôler

Il faut dire qu’on ne plaisante pas avec l’entreprise Moulinsart, extrêmement sourcilleuse concernant l’imagerie de Tintin. La gestion de l’œuvre d’Hergé par cette société anonyme qui n’hésite pas à saisir régulièrement la justice reste très controversée parmi les tintinophiles. «Sa volonté de tout contrôler rend la situation impossible», résume Exem. Paradoxalement, malgré les nombreux clins d’œil à Tintin dans ses BD et ses affiches, lui-même n’a jamais connu de problèmes. Sans doute parce que la parodie reste autorisée. «Je prends des détours par rapport à la version originale. Et puis, peut-être ressort-il de mon travail un véritable amour et de l’admiration pour le travail d’Hergé.» Comme sur ce dessin de couverture pour «Tintin aujourd’hui».





Sur les territoires du crime Afficher plus Parmi les vingt-sept contributions composant le texte de «Tintin aujourd’hui» figure celle de l’historien genevois Michel Porret. Enseignant à l’UNIGE, ce fan de longue date du personnage fétiche d’Hergé lui consacre un chapitre intitulé «Regardez ces traces – Tintin sur les territoires du crime». «Ce qui m’a toujours frappé dans cette saga, c’est qu’il s’agit d’une quête pour le bien», raconte au bout du fil ce passionné, qui publiera en septembre un nouveau livre au titre révélateur: «Tintin, voilà des années que je lis tes aventures». Ce volume, il l’a écrit pour son jeune fils Arsène, avec lequel il profite de l’été pour relire l’intégralité des aventures du petit reporter. Constatation: «Tintin est une sorte d’incarnation d’un idéal démocratique, journalistique et intellectuel. Il affronte des fripouilles qui n’ont aucune éthique et sont capables de tuer. Épisode après épisode, on peut décliner toutes les formes de criminalité moderne: trafic de drogue, d’êtres humains, d’armes, etc.» Président des Rencontres internationales de Genève, Michel Porret codirige aussi la collection L’Équinoxe des Éditions Georg, dédiée aux sciences humaines. Le catalogue se révèle éclectique. «À l’intérieur, il existe une sous-section dédiée au neuvième art. Comme le cinéma ou le polar, la bande dessinée constitue un bon poste d’observation des imaginaires sociaux.» PMU

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.