Genève, 11 août

Votre article du 6 août sur les exclus du numérique appelle quelques réflexions de ma part. Je suis vieux. Je ne maîtrise pas l’informatique. Cependant, je n’ai perdu ni ma lucidité ni mon aptitude à écrire.

Il est de toute notoriété que lorsque des informaticiens résolvent un problème, ils en créent dix nouveaux, qu'ils sont le plus souvent incapables de résoudre. C'est pourquoi je désigne leur corporation comme la secte des apprentis sorciers. Le malheur est que leurs facéties ne se limitent pas à leur sphère: ils infligent leurs importunités à tout le monde. En voici deux exemples!

Je veux poser une question à un commerce en ligne. J’ai un choix de questions établies par cette entreprise, mais ma question n’y figure pas. Aucun moyen d’entrer en contact avec un être humain: pas de téléphone, pas d’adresse internet!

J’ai besoin d’un renseignement d’une administration publique. Je ne sais pas quel est le service compétent. J’en choisis un au hasard et on me promène d’un service à un autre jusqu’à ce qu’un automate me réponde qu’il faut rappeler plus tard.

L’informatique, c’est l’art de gagner du temps en en faisant perdre aux autres. L’autre, c’est le docile Monsieur Tout-le-monde, qui ne peut pas faire autrement que de passer sous les fourches caudines des apprentis sorciers, car ceux-ci se terrent dans l’anonymat et sont organisés pour ne jamais répondre; ils sont irresponsables, dans les deux sens du mot: d’une part ils sont hors d’atteinte et d’autre part ils ne sont pas conscients des dégâts qu’ils provoquent.

L’Organisation mondiale de la santé recense l’informatique comme une des principales causes de dépression chez les personnes âgées. Monsieur Tout-le-monde sombre dans le désespoir. Moi, je rugis: à bas la secte des apprentis sorciers!

