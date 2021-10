Association accusée de manque de loyauté – Exclu des HUG, Avenir syndical saisira le Tribunal fédéral Après un revers cet automne devant la justice cantonale, le syndicat fera appel et lance une pétition. Fedele Mendicino

C’est le Tribunal fédéral qui tranchera sur l’avenir du syndicat aux HUG. Laurent Gilliéron

Avenir syndical (AS) est tenu à l’écart par les HUG, qui ne le reconnaissent pas comme partenaire social. À raison, estimait cet automne la Chambre administrative relevant le passé pénal de deux secrétaires d’AS et leur manque de loyauté dans le dialogue social. Selon nos informations, le syndicat saisira le Tribunal fédéral et lance une pétition «pour défendre la liberté syndicale».

«Nous avons déjà 600 signatures en deux jours et nous la déposerons devant le Grand Conseil», déclare Yves Mugny, secrétaire d’AS, rencontré en présence d’une quinzaine de salariés venus témoigner de la nécessité d’être représentés par ce syndicat, «le seul qui fasse aujourd’hui valoir notre point de vue».