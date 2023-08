CORBIS

Genève, 8 août

Un article paru dans vos colonnes a essayé de rassurer sur le fait que l’indice de masse corporelle (IMC) n’est pas forcément un indicateur de risque de mortalité. Il n’empêche. Ces constatations ne doivent pas nous faire oublier qu’une alimentation déséquilibrée, notamment trop sucrée, grasse ou salée, est souvent à l’origine du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers et impacte déjà les enfants. En Suisse, plus d’un quart de la population souffre de maladies chroniques non transmissibles (MNT).

La consommation excessive de sucre y joue un rôle déterminant. Aux boissons sucrées et aux sucreries s’ajoute l’introduction de sucre, par l’industrie, dans une foule d’aliments dont le pain, les saucisses, les cornichons, etc. et dans les plats préparés d’avance. Cela se traduit par une consommation moyenne de 85 g (jusqu’à 200 g chez certains) par jour et par personne alors que l’OMS recommande de ne pas dépasser les 50 g.

Actuellement, le parlement fédéral reste très passif face à ce qui est devenu un vrai problème de santé publique. Il se contente de la Déclaration de Milan dans laquelle une quinzaine d’entreprises se sont engagées à diminuer très progressivement la teneur en sucre de certains yoghourts et de certaines céréales du petit-déjeuner. Cette initiative ne suffit absolument pas à combattre ces excès.

La quantité de sucre ingérée quotidiennement est sous-estimée par le grand public. Au renforcement des compétences alimentaires de la population, il faut urgemment prendre des mesures structurelles plus volontaristes. Il faut faire faire pression sur l’industrie pour diminuer le sucre de l’alimentation des bébés et des enfants, les protéger de la publicité pour des produits à haute teneur en sucre et généraliser le Nutri-Score qui permet au consommateur de faire un choix plus conscient.

De plus, on sait qu’une taxe sur les sodas serait une mesure efficace comme cela a été démontré dans de nombreux pays. Elle est aussi encouragée par l’OMS. Ces boissons, très prisées des jeunes, contribuent à augmenter encore la consommation de sucre: or, on sait que les habitudes prises au jeune âge se perpétuent à l’âge adulte. Le prochain parlement doit se montrer plus responsable et se libérer des lobbies économiques. L’Alliance alimentation et santé a été conçue dans ce but (à découvrir sur alliancealimentation.ch).

Laurence Fehlmann Rielle, conseillère nationale socialiste

