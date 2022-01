Les examens universitaires apportent toujours leur lot d’angoisse. Certains se rappellent sûrement les mains moites, au moment de découvrir l’énoncé, et la peur de la page blanche. Pour d’autres, c’est une réalité qui arrive à grands pas. La session d’automne débutera la semaine prochaine à l’Université de Genève (UNIGE). Et contrairement aux trois dernières, celle-ci se tiendra en présentiel. Une première pour les plus jeunes étudiants de l’institution.

Abo Examens sous Omicron À l’Université, l’angoisse du présentiel pèse sur les révisions Ce retour du présentiel, et donc d’un semblant de «vie d’avant», devrait être salutaire. On ne se rappelle que trop bien des appels de détresse d’une jeunesse atteinte psychologiquement et financièrement par l’isolement lors de la première vague. Reprendre une vie universitaire normale a d’ailleurs toujours été l’une des revendications majeures des associations étudiantes, particulièrement celle de la CUAE, faîtière et syndicat.

L’ombre d’Omicron plane sur la session d’automne et les étudiants se disent inquiets de se retrouver enfermés par centaines pour passer un examen parfois décisif.

On peut toutefois douter du timing. Chaque jour, la Suisse bat des records de nouvelles infections au Covid-19. L’ombre d’Omicron plane sur la session d’automne et les étudiants se disent inquiets de se retrouver enfermés par centaines pour passer un examen parfois décisif. Inquiets pour leur santé, celle de leurs proches, mais également pour la suite de leurs études et carrières.

Que faire alors? Un rétropédalage de l’institution risquerait de compliquer encore plus les choses. L’organisation d’une session extraordinaire, permettant aux absents de passer leurs examens en février, pourrait être une piste. La CUAE l’a demandé en décembre, l’UNIGE répond que c’est impossible. Pourtant, dans la presse, d’autres universités suisses affirment y songer. Peut-être est-ce, plus que jamais, le moment de faire preuve de flexibilité. Comme demandé aux étudiants depuis deux ans.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.