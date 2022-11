Politique genevoise – Ex-star libérale, l’avocat Charles Poncet rejoint l’UDC En froid avec le PLR, l’ex-conseiller national présentera, jeudi, une initiative de son nouveau parti, relative à la police. Marc Bretton

Charles Poncet, avocat. ODILE MEYLAN

Jeudi, l’UDC genevoise lancera une initiative au titre évocateur: «OUI, je protège la police qui me protège.» On en ignore le détail exact, puisque le texte sera présenté par la présidente du parti Céline Amaudruz et par l’avocat Charles Poncet, dont on apprend qu’il a adhéré à l’UDC.