Évolution du Covid-19 – Le variant Pirola ressuscite une lignée disparue d’Omicron Le dernier venu, qui a aussi été repéré en Suisse, fait l’objet d’une attention particulière en raison de son nombre élevé de mutations. Caroline Zuercher

Une collaboratrice de l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau (Eawag) à Dübendorf (ZH) prépare des échantillons de stations d’épuration pour les analyser en mai 2021. C’est lors d’un tel examen que le variant Pirola a été repéré en Suisse. KEYSTONE

Alors qu’Eris balaie l’Europe, Pirola pointe le bout de son nez. Pirola? Ce nouveau variant du Covid-19, BA.2.86 de son nom scientifique, a été classé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la catégorie des variants sous surveillance. «Il nous préoccupe parce qu’il est descendant d’une lignée d’Omicron que l’on croyait disparue (BA.2), et parce qu’il possède plus de trente mutations sur des sites stratégiques, même si l’on ne sait pas bien interpréter le rôle qu’elles auront sur la pathogénicité et la transmissibilité du virus», résume l’épidémiologiste Antoine Flahault.