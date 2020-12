Genève rouvre ses restaurants et ses bars. Le Conseil d’État l’a décidé en s’asseyant sur la condition qu’il avait lui-même fixée: descendre en dessous des 100 nouvelles contaminations par jour. Alors que le canton dépasse nettement ce chiffre, la vie presque normale va reprendre. Les inquiétudes de l’économie l’ont emporté, dans la pesée des intérêts, sur les craintes exprimées par les milieux sanitaires.

Comment en vouloir aux commerçants et restaurateurs d’avoir demandé cette réouverture? Avec une Confédération incapable de mesurer la gravité de l’enjeu financier, ouvrir rapidement devenait le seul espoir de nombreux patrons d’établissement, menacés de faillite. Ils jouent leur survie économique et celle de leurs employés. Leur détermination se comprend aisément.

Le gouvernement devait-il pour autant les suivre? Fallait-il, au moment où la deuxième vague de Covid se poursuit et que le personnel de santé s’épuise, prendre le risque d’une troisième vague à Noël?

La réponse à cette question dépendra de chacune et chacun d’entre nous. Nous devrons, pendant ces semaines décisives, assumer nos responsabilités envers les plus fragiles, les soignants et les malades. Autrement dit, prendre enfin cette maladie au sérieux.

Y parviendrons-nous? Nous avons échoué à empêcher une deuxième vague. Très doués pour dénoncer l’atteinte à leurs libertés, beaucoup de Genevois ont montré un talent moindre pour suivre les consignes de base destinées à freiner la pandémie.

La réouverture des commerces et des restaurants, avec des règles strictes à respecter, nous donne l’occasion de prouver que nous sommes adultes, sinon vaccinés, et que, rendus à notre chère liberté, nous limiterons la pandémie par notre comportement irréprochable. Chiche?