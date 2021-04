«La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen d’en sortir est l’amour.» Ces propos de Martin Luther King semblent passés de mode aujourd’hui. Le mouvement Black Lives Matter, des collectifs antiracistes et des militants se revendiquant d’une «minorité opprimée» préfèrent fédérer autour de la colère. Or, lorsqu’elle a épuisé ses justes causes comme l’égalité des droits et la sanction des actes racistes, la colère doit faire feu de tout bois pour rester légitime.

On en arrive ainsi à fustiger les micro-agressions verbales, soutenir que tous les Blancs sont ontologiquement suprémacistes, et organiser des réunions bannissant les Blancs. Le phénomène est heureusement marginal, mais jouit pourtant d’un soutien certain. Pourquoi dérange-t-il? D’abord parce qu’attribuer des pensées aux gens en fonction de leur pigmentation, qu’ils soient Noirs ou Blancs, est raciste. Ensuite, faire dépendre son identité du regard des autres sur son physique est d’une tristesse absolue.

Nous sommes des âmes humaines dotées d’un génie propre, soit infiniment davantage qu’un regard malveillant - ou perçu comme tel - posé sur nous. S’enfermer et enfermer les autres dans une identité raciale revient à se bloquer la voie à l’épanouissement. Vous êtes Noir (ou femme, transgenre ou handicapé) et on vous a refusé un job? Bien que cela soit injuste, peut-être trouverez-vous un endroit plus ouvert, et vous regarderez ces tristes patrons devenir de plus en plus rares, au fur et à mesure que le monde change. Ainsi, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un Martin Luther King, vous serez peut-être séduits par la patience grinçante de Lao-Tseu: «Si quelqu’un t’a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre.»

