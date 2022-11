Une succession complexe – Éviter que Red Bull ne prenne du plomb dans l’aile Le décès de Dietrich Mateschitz, cofondateur de Red Bull, jette un flou sur les opérations de la marque. Mais son successeur certifie qu’il s’alignera sur sa singulière stratégie. Rebecca Garcia

Dietrich Mateschitz a été honoré par les équipes Red Bull, en MotoGP comme ailleurs. Red Bull Content Pool/Gold & Goose

Il fallait y penser, à cette vision. Red Bull donne des ailes à des centaines d’athlètes – dont 28 venant de Suisse. Véritable empire, la marque de boissons énergétiques orne les casques de plusieurs championnes et champions, comme Marco Odermatt, Mathilde Gremaud ou Rémi Bonnet, organise des événements plus ou moins saugrenus et son logo orne le tricot des clubs de football de l’Autriche au Brésil. «Il n’y a pas d’équivalent», confirme Claude Stricker, directeur de l’AISTS, l’Académie internationale des sciences et techniques du sport.