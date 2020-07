Développement durable – Évian-Volvic Suisse décroche la Rolls des labels verts La filiale d’eau minérale du groupe Danone obtient la certification B Corp, qui valide les efforts entrepris dans les domaines sociaux et environnementaux. Nicolas Pinguely

Évian-Volvic a investi pour mettre en place des chaînes de production de PET recyclé dans les pays où l e groupe est présent (ici le site français d’Évian). Hervé Schmelzle

Et une entreprise de plus, une! Évian-Volvic Suisse vient de recevoir la certification B Corp, qui atteste de sa volonté d’améliorer l’impact de ses activités sur la planète. «Les engagements communs d’Évian-Volvic Suisse et de Danone Waters sont autant d’exemples que le monde des affaires peut contribuer à l’intérêt général», confie Jonathan Normand, directeur de B Lab, en Suisse, qui délivre le précieux sésame.