Les villes du Léman Express 3/5 – Évian est bien plus qu’un casino et des édifices Belle Époque La cité haut-savoyarde est aussi un jardin qui raconte ce que nous devons à l’eau et aux zones humides. Eric Budry

Le site du Pré Curieux permet de sensibiliser le grand public à l’importance des zones humides. FRANK MENTHA

Aller à Évian-les-Bains en snobant le thème de l’eau, il n’en est pas question. Mais plutôt que celle mise en bouteille, celle dans laquelle on fait plouf ou celle qui requinque dans les centres thermaux, ce reportage aux confins du Léman Express a opté pour la grande focale: la découverte curieuse des zones humides et des écosystèmes liés à l’eau. Inutile de chausser les grandes bottes pour cela, toutes les explications tiennent dans un petit domaine, à quinze minutes en bateau du centre, répondant au nom de Jardin de l’eau du Pré Curieux. Curieux, non?