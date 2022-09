Cyclisme – Evenepoel champion du monde, van der Poel en garde à vue Le prodige belge s’est offert le titre mondial dans la course en ligne à Wollongong. Mathieu van der Poel a passé une partie de la nuit au poste de police, puis a abandonné après 30 kilomètres.

Remco Evenepoel a remporté le titre mondial à Wollongong (Australie). AFP

Irrésistible, le jeune prodige belge Remco Evenepoel est devenu champion du monde de cyclisme dimanche à Wollongong (Australie) au terme d’un raid solitaire de plus de trente kilomètres, devançant le Français Christophe Laporte (2e) et l’Australien Michael Matthews (3e).

Le Flamand de 22 ans offre à son pays son premier titre mondial depuis dix ans après être déjà devenu, il y a deux semaines à la Vuelta, le premier Belge à remporter un grand Tour depuis 1978.

Il s’est imposé en solitaire avec 2 min 21 sec d’avance sur le premier peloton réglé par Christophe Laporte, après 266,9 km d’une course disputée sous un soleil éclatant.

«Je suis super heureux. je rêvais d’être champion du monde. Un monument, une classique, un grand Tour, le Mondial…: j’ai tout gagné cette année, c’est incroyable», a réagi celui qui a aussi remporté Liège-Bastogne-Liège au printemps et la Classica San Sebastian cet été.

La déception de Mauro Schmid

Evenepoel a fait la différence à 35 kilomètres de l’arrivée en s’extirpant d’un groupe de vingt-cinq coureurs qui avaient pris les commandes et comptaient alors environ deux minutes d’avance sur le peloton où figuraient les principaux favoris, dont Wout van Aert, Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar.



Très remuant depuis le début de l’étape, impressionnant de puissance, Evenepoel a seulement été accompagné du Kazakhe Alexey Lutsenko, qu’il a ensuite lâché dans l’avant-dernier montée du Mount Pleasant, sur le circuit urbain de Wollongong.

Présent dans un groupe de poursuivants, Mauro Schmid semblait avoir gardé de l’énergie pour arracher une médaille. Mais à force de temporiser à un kilomètre de l’arrivée, le groupe s’est fait reprendre par le peloton et le Zurichois de 22 ans a dû se contenter de la 17e place.

La Suisse a pu compter sur Simon Pellaud, qui s’était placé dans l’échappée du jour. Le Valaisan a parfaitement rempli la mission tactique de son équipe, roulant ensuite pour son leader Schmid, avant de rendre les armes.

Van der Poel au commissariat

La course a aussi été marquée par l’abandon précoce de Mathieu van der Poel, un des grands favoris mais qui n’avait plus de forces au bout d’une trentaine de kilomètres après avoir été arrêté par la police et passé une partie de la nuit au commissariat.

Le Néerlandais est accusé d’avoir poussé deux adolescentes qui l’empêchaient de dormir, dans le couloir de sa chambre d’hôtel. Emmené au commissariat et inculpé pour deux cas d’agression, il doit comparaître mardi devant un tribunal australien.

Mathieu van der Poel (au centre) a passé une très mauvaise nuit en Australie et a dû abandonner lors de la course en ligne. AFP

Selon Christoph Roodhooft, le manageur de son équipe professionnelle Alpecin-Fenix, le multiple champion du monde de cyclocross n’a «pas dormi de la nuit», après un incident qui s’est produit samedi soir à l’hôtel des Néerlandais à Brighton-Le-Sands, dans la banlieue sud de Sydney, révélé par la chaîne flamande Sporza.

«J’ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d’enfants dans le couloir de l’hôtel qui n’ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d’un moment, j’en avais marre.» Mathieu Van der Poel, cycliste belge

Sans dévoiler, comme à son habitude, l’identité de Van der Poel, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé à l’AFP qu’un homme de 27 ans, l’âge du coureur, avait été inculpé pour deux cas «d’agression» contre deux adolescentes de 13 et 14 ans.

«Vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l’une tombant au sol et l’autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude», a indiqué la police dans un communiqué.



Au départ de la course en ligne, Van der Poel n’a pas nié l’incident. «Oui c’est vrai, il y a eu une petite dispute», a-t-il dit à des journalistes.

«J’ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d’enfants dans le couloir de l’hôtel qui n’ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d’un moment, j’en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d’arrêter. C’est alors que la police a été appelée et m’a emmené» au poste, a-t-il raconté.

