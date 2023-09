Événement à Genève – Le Jet d’eau se pare d’or contre le cancer de l’enfant Septembre est le mois international de sensibilisation au cancer des plus jeunes. Durant trente jours, un ruban sera proposé au public pour qu’il affiche son soutien à cette cause. Judith Monfrini

Pour sensibiliser les Genevois, le Jet d’eau va prendre une couleur dorée ce vendredi soir. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA



Chaque semaine, un enfant meurt des suites d’un cancer en Suisse. Septembre en Or vient rappeler cette triste réalité. Pour sensibiliser les Genevois, le Jet d’eau va prendre une couleur dorée ce vendredi soir.

L’association Zoé4life, qui soutient financièrement les familles dont l’enfant souffre d’un cancer, rappelle que la recherche pédiatrique est nettement insuffisante. «Bien moins rentable que la recherche pour adultes, la recherche contre le cancer de l’enfant n’intéresse pas les groupes pharmaceutiques», déplore la directrice adjointe de Zoé4life, Gaëlle Solioz.

Pour preuve, en quinze ans, 150 nouveaux médicaments contre le cancer des adultes ont été approuvés contre seulement 24 contre celui des enfants. Il faut attendre jusqu’à 17 ans pour qu’un médicament approuvé dans le cancer adultes puisse être utilisé pour les jeunes.

Ruban en or

Durant le mois de septembre, l’association Zoé4life vend des rubans en or pour sensibiliser le public à la cause. Le profit de cette vente ira à des projets de recherches pédiatriques dans les hôpitaux en Suisse. Parallèlement, une campagne d’affichage avec Naïa, une adolescente en rémission d’un cancer contracté à l’âge de 7 ans, va s’installer dans les bus romands et genevois. La jeune fille est accompagnée de ses deux parrains, l’animateur radio Philippe Morax et l’humoriste Sandrine Viglino.



