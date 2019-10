Évacuation à la Servette: «C’est étrange de devoir partir comme ça»

Les propriétaires donnent leur version

Dès l’annonce de l’évacuation d’urgence, des doutes se sont fait entendre quant aux intentions des bailleurs.



Pour certains, l’expertise faisant état de la dangerosité des lieux tomberait à pic pour les propriétaires, qui pourraient tirer profit de la situation pour augmenter les loyers via une rénovation, voire une démolition-reconstruction. Contactés, ils réfutent en bloc.



Le rapport a été établi alors qu’une onéreuse réfection était déjà en cours. Et les travaux qui s’annoncent devraient coûter plusieurs millions.



«À cela s’ajoute le fait que les loyers sont contrôlés à Genève, y compris dans un immeuble reconstruit à neuf. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une opération immobilière lucrative est tout simplement absurde», assurent-ils.



L’avocat de l’Asloca, Me Christian Dandrès, confirme ce mécanisme. «À Genève, les loyers sont limités lors d’une destruction-reconstruction, ce qui restreint ce risque, affirme-t-il. J’ai aussi pu lire l’expertise et elle me semble tout à fait sérieuse.»