Cinéma – «Euthanizer», la part sombre de la Finlande Proposé en VOD, ce film noir et inattendu avait failli concourir aux Oscars. Pascal Gavillet

Le héros intraitable du film, Veijo, campé par Matti Onnismaa. DR

Souvent, il en va des thrillers scandinaves filmés comme de ces polars suédois signés Lars Kerpler ou Erik Axl Sund. On est presque sûr de bien tomber. Proposé depuis mercredi en VOD, «Euthanizer», production finlandaise, est assurément de cette veine. Réalisé par un certain Teemu Kinni, sur lequel on ne sait rien, sinon qu’il a 45 ans, a déjà signé de nombreux clips, deux longs métrages, trois saisons d’une série finlandaise à succès, qu’il a reçu de multiples récompenses et qu’«Euthanizer» a bien failli représenter son pays dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger en 2019, le métrage se concentre sur un personnage à première vue peu recommandable.