Quoi de plus magique que la radio et la télé? Pas les programmes eux-mêmes, mais bien cette «sorcellerie» des ondes qui permet de capter des images ou du son à un endroit, et de les transmettre, sans support physique, à des milliers de kilomètres.

L’émission radio, c’était mon rêve de gosse, une sorte de fascination dont j’aurais voulu faire mon métier, jusqu’à ce que les hasards de la vie me dirigent vers une carrière en informatique.

Alors quand, en 2019, j’ai l’opportunité d’exercer mon métier d’informaticien pour le compte d’Eurovision Services SA, ESSA, je la saisis fermement.

En 2019, ESSA est la société fraîchement créée par l’Union européenne de radio-télévision (UER, ou EBU en anglais, l’association qui fédère la majeure partie des médias de service public en Europe, et basée au Grand-Saconnex près de Genève) pour filialiser ses activités de services aux médias.

Parmi ces activités, ESSA gère le réseau mondial de fibre optique et satellite Eurovision, et y diffuse, entre autres, des événements sportifs de premier plan, ou encore le concert du Nouvel-An, les bénédictions papales depuis le Vatican, et le fameux Concours Eurovision de la chanson à près de 200 millions de téléspectateurs. Mais surtout, le réseau permet l’échange de sujets d’actualité entre les membres de l’UER.

En 1954 – alors qu’il n’était alors constitué que de faisceaux hertziens terrestres –, ce réseau a permis pour la première fois de transmettre les images de la Fête des narcisses depuis Montreux vers huit pays. Cela peut paraître désuet quand chacun de nous peut désormais faire une visio avec son smartphone, mais il s’agissait là d’une prouesse technique, un événement fondateur dans l’histoire de la télévision en Europe!

Quelle fierté quand j’intègre ESSA! À mon arrivée, l’UER représentait pour moi des liens forts entre les Européens, contribuant à informer la population de manière indépendante.

Mais la déception et l’amertume arrivent aussi vite que l’enthousiasme: après quelques mois, la Covid-19 et son lot d’impacts financiers dû aux annulations ou reports d’événements à diffuser fragilisent la société. ESSA, filiale censée servir les intérêts financiers de l’UER, devient l’entité qui accentue ses pertes.

Après un plan social à Genève et la mise en place d’une politique de nearshoring vers Madrid, des doutes sur l’avenir s’installent au sein du personnel.

«Le réseau Eurovision est désormais privé. Privé d’âme, privé d’histoire…»

Le comportement de l’UER, qui sous-traite à des concurrents les prestations qu’elle aurait pu contractualiser avec ESSA, comme si elle voulait entretenir ses problèmes financiers et justifier auprès de ses membres la nécessité de s’en séparer, confirme les craintes des employés.

L’épilogue a finalement lieu en février 2023, lorsque l’UER concrétise, avec une certaine discrétion, la vente d’ESSA à une société de capital-risque allemande.

Les radios et télévisions publiques européennes, après avoir contribué pendant soixante ans à bâtir un réseau de transmission commun unique au monde, dépendent désormais de sous-traitants pour réaliser leurs échanges. Le réseau Eurovision est désormais privé. Privé d’âme, privé d’histoire, et vu les démissions massives en cours depuis plusieurs mois, privé des professionnels passionnés qui ont construit et fait vivre ce réseau.

L’histoire retiendra que c’est sous la présidence de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, membre des big five de l’UER, que le réseau Eurovision a disparu du patrimoine commun des médias de service public européens.

Philippe Martorell Afficher plus Professionnel des réseaux et télécommunications, et radioamateur depuis 1990. Employé d’Eurovision Services pendant quarante-deux mois, de 2019 à 2022.

