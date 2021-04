Football – Euro: la Fédération allemande s’inquiète Un appel pressant a été lancé aux autorités de Munich pour qu’elles présentent un scénario permettant d’accueillir du public cet été pour l’Euro (11 juin-11 juillet).

L’Allianz Arena de Munich accueillera-t-elle des matches de l’Euro? Ce n’est pas encore sûr… AFP

La Fédération allemande a lancé ce mardi un appel pressant aux autorités de Munich pour qu’elles présentent un scénario permettant d’accueillir du public cet été pour l’Euro (11 juin-11 juillet), avant la date butoir de mercredi fixée aux villes-hôtes par l’UEFA.

«J’appelle les autorités responsables de la ville de Munich et le gouvernement régional de Bavière à mettre en œuvre tous leurs efforts pour présenter un scénario solide permettant d’accueillir au moins partiellement du public lors des matches à Munich», a déclaré le vice-président de la Fédération (DFB) Rainer Koch.

«Dans les autres pays, non seulement le rythme des vaccinations est clairement plus rapide, mais le développement et la mise en œuvre de scénarios permettant d’accueillir des spectateurs sont beaucoup plus avancés», ajoute M. Koch.

En mars, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas de matches de l’Euro «devant des tribunes vides». L’instance européenne a donné jusqu’à mercredi aux villes-hôtes pour présenter leurs concepts sanitaires permettant de remplir totalement ou partiellement les stades.

Les villes qui ne pourront pas le faire risquent de voir leurs matches déprogrammés et délocalisés dans un autre pays.

Munich doit recevoir trois matches de l’équipe d’Allemagne, contre la France (15 juin), le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin), puis un quart de finale.

AFP

