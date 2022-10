Football – Euro 2024: Les modalités et les chapeaux du tirage, sans la Russie Cinquante-trois nations, six chapeaux, des barrages et 24 places au tournoi final en Allemagne voici les modalités du tirage au sort des qualifications pour l’Euro-2024. La Suisse est dans le chapeau 1.

Xherdan Shaqiri et Remo Freuler attendent certainement le nom de leurs adversaires avec impatience. AFP

L’Allemagne déjà qualifiée, la Russie déjà exclue

Pays-hôte de l’Euro prévu du 14 juin au 14 juillet 2024, l’Allemagne a déjà son billet en poche et ne participe pas au tirage au sort réalisé à la Festhalle de Francfort ce dimanche à midi.

En raison de la guerre en Ukraine, toutes les équipes russes ont été suspendues par l’UEFA jusqu’à nouvel ordre, une décision confirmée en juillet par le Tribunal arbitral du sport (TAS). La Russie ne fait donc pas partie des 53 équipes concernées par ce tirage au sort.

Six chapeaux, quelques restrictions

Les équipes en lice ont été réparties dans six chapeaux, à partir de leur classement en Ligue des nations, épreuve dont la phase de groupes s’est achevée en septembre.

Les quatre demi-finalistes de la Ligue des nations (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie) sont têtes de série et reversées dans un groupe de cinq équipes, pour leur permettre de disputer le «Final-4» en juin 2023. En tout, il y aura sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes.

Quelques affiches, comme Ukraine-Belarus ou encore Kosovo-Serbie, ne peuvent pas avoir lieu pour raisons géopolitiques. Des restrictions sont également en place pour limiter les destinations «hivernales» au sein d’un même groupe, ainsi que pour limiter les déplacements de longue distance.

La Suisse dans le chapeau 1

Chapeau 1: Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse et Pologne.

Chapeau 2: France, Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles, Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Écosse et Finlande.

Chapeau 3: Ukraine, Islande, Norvège, Slovénie, République d’Irlande, Albanie, Monténégro, Roumanie, Suède, et Arménie.

Chapeau 4: Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan, Luxembourg, Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Macédoine du Nord et Îles Féroé.

Chapeau 5: Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre, Belarus, Lituanie, Gibraltar, Estonie, Lettonie, Moldavie et Malte.

Chapeau 6: Andorre, Saint-Marin et Liechtenstein.

Deux qualifiés directs, trois barragistes

Toutes les équipes s’affrontent en matches aller-retour, de mars 2023 à novembre 2023. Les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour l’Euro et rejoignent l’Allemagne.

Les trois derniers tickets sont attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.

Ainsi, les vainqueurs de groupe des Ligue A, B et C de la Ligue des nations sont assurés d’avoir une deuxième chance de se qualifier s’ils n’y parviennent pas lors des qualifications, a souligné l’UEFA.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.