Football féminin – Euro 2022: la Nati aura fort à faire L’équipe de Suisse affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Russie l’été prochain en Angleterre, selon le tirage au sort effectué jeudi à Manchester. Florian Paccaud

La Nati à l’échauffement, avant son match contre la Roumanie, vendredi dernier au Letzigrund. DR

Le tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2022 a eu lieu ce jeudi à Manchester. L’équipe de Suisse figure dans le groupe C, en compagnie des Pays-Bas, de la Suède et de la Russie. Elle ne partira pas favorite, mais «les différences ne sont pas importantes au point de dire qu’il ne sera pas possible de faire tomber une grosse nation du foot européen», avait prévenu le sélectionneur Nils Nielsen avant le tirage. Le tournoi débutera le 6 juillet 2022 à Old Trafford avec un duel entre l’Angleterre et l’Autriche, alors que la finale se tiendra à Wembley le 31 juillet.

Avec les Pays-Bays, tenants du titre, et la Suède «actuellement l’une des 3 meilleures équipes de la planète», selon Nils Nielsen, la Nati, placée dans le 3e pot, n’a pas été gâtée par la chance. La Russie, équipe du 4e chapeau, est pour sa part une habituée de ce rendez-vous continental, puisqu’elle a participé aux trois derniers tournois, sans toutefois réussir à franchir le premier tour. «Peu importe le tirage, cela va de toute manière être très compliqué», avait annoncé l’entraîneur national, qui sera toutefois satisfait d’éviter la France et l’Espagne car «ce n’est jamais agréable de disputer une rencontre où tu es privé de ballon».

A Sheffield et Leigh

Les Helvètes disputeront leur premier match le samedi 9 juillet contre la Russie à Leigh. Le mercredi 13, elles affronteront la Suède à Sheffield, où elles feront face aux tenantes du titre néerlandaises 4 jours plus tard, soit le 17 juillet.

Les Suissesses, qui se sont qualifiées pour le tournoi en disposant de la République tchèque lors des barrages en avril dernier, disputeront le 2e Euro de leur histoire, après l’édition 2017 aux Pays-Bas. La Nati avait alors été éliminée lors du premier tour, après avoir perdu contre l’Autriche (1-0), battu l’Islande (2-1) et tenu en échec l’équipe de France (1-1), terminant au 3e rang du groupe C.

Les autres groupes: Afficher plus Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord Groupe B: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande Groupe D: France, Italie, Belgique, Islande

