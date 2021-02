Commémoration d’un artiste – Eugène Burnand, un centenaire en tournée Le peintre moudonnois mort à Paris le 4 février 1921 a laissé une œuvre marquante. Elle sera célébrée tout au long de l’année par des publications, des expositions, des concerts et des balades thématiques. Florence Millioud-Henriques

Eugène Burnand, «Autoportrait», mai 1872 (dessin au crayon, 50 x 42 cm). Propriété du Musée du Vieux-Moudon. Musée Eugène Burnand.

Eugène Burnand, on l’a vu dans nos livres d’histoire, et pour les plus anciens, sur les billets de banque de 500 francs illustrés par ses «Brodeuses» et restés en circulation jusque dans les années 50. Mais on ne peut réduire le peintre Vaudois, contemporain et grand rival de Ferdinand Hodler, à une image ou une autre, tellement le Moudonnois – mort il y a pile cent ans, le 4 février 1921 à Paris – a laissé d’icônes à son canton.

«Son œuvre mérite la lumière et devrait faire la fierté de la ville, du canton et

du pays qui l’ont vu naître.» Le comité de la Fondation du Musée Eugène Burnand

Toutes le racontent et l’incarnent dans ses traits de caractère, que ce soit le souffle si réaliste du «Taureau dans les Alpes» au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, le «Labour dans le Jorat» ou la «Pompe à feu» à voir en son musée (il est d’ailleurs l’un des rares peintres suisses à en avoir un) à Moudon.

La liste n’est de loin pas exhaustive, l’artiste s’intéressait à son environnement comme à la nature humaine, à l’histoire comme à la religion… et la preuve est accrochée à l’Espace Graffenried à Aigle dans une exposition (réouverture prévue le 3 mars) alternant son sens de la ruralité et son inspiration spirituelle.

Mais pour patienter, encore un peu, en attendant de pouvoir profiter de cette exposition, le mensuel romand d’histoire et d’archéologie «Passé simple» publie, dans son numéro de février, un dossier aussi captivant que richement illustré sur l’artiste mort à 71 ans, en peintre reconnu en Suisse comme à l’étranger. Un préambule indispensable pour suivre le rythme soutenu des événements prévus par la Fondation du Musée Eugène Burnand avec d’autres partenaires.

Portrait d’une infirmière américaine issu de la série «Les Alliés dans la guerre des nations» (dessin au crayon et pastel sur papier, 60 x 47,5 cm). Matthew Richards. Musée Eugène Burnand, Moudon.

Concerts, expos et rendez-vous virtuels

Une nouvelle publication, signée Philippe Kaenel, commissaire de l’exposition de l’artiste au MCBA en 2004, est attendue chez Infolio. Alors que le berceau moudonnois du peintre proposera des expositions originales en lien avec son œuvre, son environnement, des balades sur les traces de ses tableaux et de sa vie ainsi que des concerts en lien avec son travail d’artiste.

À l’automne, la tournée du centenaire passera également par Morges, à la Maison du dessin de presse, avec un volet moins connu: le Burnand dessinateur satirique. Enfin, les rendez-vous sont également virtuels avec une œuvre commentée chaque semaine sur les réseaux sociaux du Musée Eugène Burnand.