Forfait fiscal refusé – Être riche ne suffit pas pour pouvoir s’installer en Suisse Un quinquagénaire étranger, qui promettait de dépenser 750’000 francs par année, s’est vu barrer la route par la police fédérale. Arthur Grosjean

La Suisse effectue une pesée d’intérêts entre l’apport fiscal d’un étranger et le risque réputationnel. Marc Dahinden/LAB

Le forfait fiscal, c’est la carotte suisse pour attirer de riches étrangers sous nos cieux afin qu’ils remplissent un peu plus la caisse commune des impôts. À gauche, beaucoup y voient un passe-droit pour nantis, alors qu’à droite, on défend cette manne supplémentaire qui profite à tout le monde.

Mais suffit-il d’être étranger et plein aux as pour décrocher une autorisation de séjour en Suisse? Non, comme le montre un récent jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF). Un quinquagénaire africain voulait s’installer à Genève. Malgré sa promesse de dépenser annuellement des centaines de milliers de francs sur sol helvétique, il s’est fait claquer la porte au nez.