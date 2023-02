IMD à Lausanne – «Être reconnu comme institut universitaire rendra la vie plus facile à nos diplômés» À Ouchy, l’établissement fait désormais partie du monde académique. Un statut qu’il n’avait pas, malgré sa prestigieuse réputation. Alain Detraz

L’IMD, basée à Ouchy depuis septante-cinq ans, a obtenu son statut universitaire. DR

La renommée internationale de l’IMD (International Institute for Management Development), basée à Ouchy, n’est plus à faire. Et pourtant, la nouvelle étonne: la prestigieuse école vient d’obtenir son accréditation, qui la place au rang des instituts universitaires de Suisse. Elle répond ainsi à l’entrée en vigueur, en 2015, de la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Comment cet institut a-t-il pu vivre sans statut universitaire, alors que ses diplômes de MBA attirent les managers du monde entier, déboursant près de 90’000 fr. pour leur formation, et qu’il occupe la tête des classements établis par le Financial Times ou Forbes? Le point avec Jean-François Manzoni, président de l’IMD depuis 2017.