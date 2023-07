La polémique sur l’affiche du 1er Août à Genève voudrait réduire le patriotisme au drapeau. Si le symbole de la croix blanche sur fond rouge, présent sur l’affiche de l’illustratrice valaisanne Emmanuelle Houdart, est trop petit selon certains, il constitue une vision un peu courte du lien d’un citoyen à son pays. «Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays», lançait John Fitzgerald Kennedy aux Américains. C’est cet engagement qui fait le patriote. En temps de paix comme en temps de guerre. Voyez les Ukrainiens qui sont à l’arrière et tissent des camouflages ou bricolent des drones pour aider ceux qui se battent sur le front.



Comment reprocher alors à un maire son manque de patriotisme? Lui s’est engagé, comme d’autres militants et élus de tous partis, pour des idées, son pays, Genève. Écologiste, Alfonso Gomez tente d’amener à sa suite la population du canton à réfléchir à d’urgents problèmes auxquels nous sommes confrontés et à améliorer la vie des gens et du pays. Combattre le réchauffement climatique, ralentir le recul de la biodiversité, développer la mobilité douce et une alimentation plus respectueuse des enjeux climatiques, des animaux et des humains.



L’affiche du 1er Août genevois donne une vision un peu naïve certes, mais joyeuse de cet objectif alors qu’on qualifie parfois les écologistes de catastrophistes. Oui, on peut qualifier le maire de Genève de patriote, quoi qu’en pensent les esprits chagrins sur les réseaux sociaux, plus volontiers critiques voire haineux que constructifs et bienveillants.



On peut ne pas être d’accord avec les choix politiques d’un élu, qui représente aussi ses électeurs et donc une partie de la population, sans pour autant lui dénier tout patriotisme, qui devrait être la valeur la plus partagée puisqu’elle est communautaire.





Olivier Bot est rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

