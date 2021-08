Formation pour adultes – Être parent, ça s’apprend! Dans certaines écoles privées romandes, des programmes destinés aux parents d’élèves apportent des conseils pratiques sur l’éducation et la parentalité. Aymeric Dejardin-Verkinder

L’enfant apprendrait plus et mieux dans un environnement bienveillant. Getty Images

«On ne naît pas parent, on le devient», disait autrefois la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto. Afin de soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, le Collège du Léman à Versoix (GE) a mis en place la Parent Academy. Ce nouveau programme offre divers types de services: conseils pratiques sur l’éducation et la parentalité illustrés dans une série de courtes vidéos, séances virtuelles de questions-réponses et de coaching, mais aussi ateliers thématiques de 40 minutes.