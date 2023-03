Alexeï Venediktov – «Être journaliste en Russie, c’est dire la vérité aux gens» L’emblématique ex-rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou, interdite d’antenne, poursuit son travail autrement. En dépit des menaces et des critiques. Benjamin Quénelle - Moscou

Alexeï Venediktov veut incarner une voix indépendante en Russie. Une position risquée: le régime lui reproche d’être un «agent de l’étranger» et une partie de l’opposition l’accuse d’être trop proche du pouvoir. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Alexeï Venediktov reste fidèle à lui-même. Et à sa profession de journaliste. Dès le début de «l’opération militaire spéciale» du Kremlin en Ukraine, sa radio Ekho Moskvy (Écho de Moscou), réputée pour son ton critique contre le pouvoir, mais aussi contre l’opposition, a été fermée. Avec une poignée de jeunes journalistes résistants, Alexeï Venediktov s’est réfugié sur YouTube. Avec une même ligne éditoriale: informer et parler à tout le monde. Mais vu son opposition à l’offensive militaire, il a été classé «agent de l’étranger», et les voix officielles sont de plus en plus rares à accepter de lui répondre. Malgré les risques, le doyen des journalistes indépendants ne veut pas quitter son pays. Rencontre dans un restaurant du centre de la capitale.