Football – Etoile Carouge réussit un immense exploit en éliminant Bâle Le pensionnaire de Promotion League a sorti le FC Bâle (1-0) et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. André Boschetti Carouge

La joie des joueurs genevois après le 1-0 contre Bâle. keystone-sda.ch

Etoile Carouge a réussi l’exploit de ces huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Grâce à une magnifique performance collective, les Genevois ont éliminé de la plus belles des manières le FC Bâle à la Fontenette.

Sans complexe, Etoile Carouge a abordé ce huitième de finale en regardant le leader de Super League droit dans les yeux. Au lieu de se regrouper devant leur gardien, Damien Chappot, les Genevois ont opté pour une audace contrôlée. Ce sont d’ailleurs qui frappaient les premiers au but, mais le tir de Konan était contré par un défenseur adverse. Même si les Bâlois avaient plus souvent la maîtrise du ballon, ils ne parvenaient que rarement à contourner une défense calme et concentrée. Pour se ménager une première chance de but, il aura fallu une brillante intuition de Quintilla qui offrait un caviar à Dan Ndoye. Seul face à Chappot, l’ancien Niçois voyait sa frappe échouer tout près du poteau.

Une frayeur qui ne modifiait pas le plan de jeu de Carouge. Au contraire. Alors que le rythme baissait un peu, Nassim Zoukit avait un éclair de génie qui aurait mérité un meilleur sort. Héritant du ballon légèrement dans sa moitié de terrain, le milieu carougeois voyait Gebhardt très avancé. Il tentait une longue frappe d’une cinquantaine de mètres qui finissait sa parabole sur le sommet de la transversale des buts bâlois (23e)!

L’arrêt de Chappot

Hormis une déviation de la tête de Ndoye, stoppée par Chappot, Bâle poursuivait sa longue première sieste. La mi-temps se concluait donc sur une parité finalement logique.

Alors que l’on s’attendait à une forte réaction des Rhénans, c’était au contraire Carouge qui ouvrait le score. Sur un coup franc de Mettler, la reprise de la tête de Dia était repoussée devant lui par le fébrile Gebhardt. Une offrande que Kursner ne pouvait pas refuser (52e).

Sans impressionner, Bâle se ménageait ensuite deux occasions d’égaliser, mais Kursner sauvait sur sa ligne une déviation de la tête de Cömert (58e) puis une frappe de Stocker finissait de peu à côté (64e). Désespéré, Patrick Rahmen jouait la carte Cabral à une bonne vingtaine de minutes du terme. Mais le retourné du Brésilien au bout des arrêts de jeu finissait dans les bras de Chappot. Beaucoup trop peu pour espérer enlever aux Carougeois le bonheur d’un exploit qui marquera à jamais l’histoire du club.

Etoile Carouge - Bâle 1-0 (0-0) Afficher plus Stade de la Fontenette. 3018 spectateurs. Arbitre: M. Wolfensberger. But: 52e Kursner 1-0. Carouge: Chappot; Baddy Dega, Dia, Magnin, Kursner; Delley (67e Titié), Zoukit (92e Gomis), Chappuis, Konan; Mettler (81e Mbaki), Boussah (92e Mfuyi). Bâle: Gebhardt; Lopez, Djiga, Cömert, Tavares (46e Pelmard); Quintilla (69e Mendes), Burger; Stocker (68e Millar), Males (80e Frei), Palacios; Ndoye (68e Cabral). Avertissements: 39e Magnin, 51e Baddy Dega, 55e Zoukit, 55e Males, 63e Pelmard, 76e Boussah, 83e Kursner, 86e Mendes.

