Coupe de Suisse – Étoile Carouge et Meyrin ont tiré du lourd Les «petits» clubs genevois n’ont pas été vernis lors du tirage au sort des 16es de finale de Coupe de Suisse. Carouge aura sa revanche contre Saint-Gall, alors que Meyrin recevra Winterthour. Servette ira à La Chaux-de-Fonds. Valentin Schnorhk

Thierry Cotting, l’entraîneur d’Étoile Carouge, et ses joueurs se frotteront à Saint-Gall le week-end des 16, 17 et 18 septembre. BASTIEN GALLAY/LPS

Ils étaient encore sept vendredi, ils ne sont plus que trois en lice après ce week-end. Plus de la moitié des clubs genevois n’ont pas passé le cap du 1er tour de la Coupe de Suisse. Et les derniers rescapés auront l’obligation de rendre des prestations solides s’ils entendent continuer l’aventure après les 16es de finale, qui auront lieu le week-end des 16, 17 et 18 septembre.

En effet, tombeur de Compesières, Étoile Carouge aura droit à sa revanche contre Saint-Gall, qui l’avait éliminé en quart de finale l’an dernier. Quant à Meyrin, qui s’est défait de Saxon (2e ligue) samedi grâce à des buts de Holifryde Nsiala et Bavueza, il aura également l’honneur de recevoir un pensionnaire de Super League, puisqu’il a tiré Winterthour.

Grand-Saconnex éliminé

Servette, qui a été à la hauteur à Nyon vendredi (4-1), a lui plus de chances, dues à son statut encore protégé à ce stade de la compétition. Les Grenat iront jouer à La Chaux-de-Fonds, qui évolue désormais en 1re ligue. À noter qu’il y a deux semaines les M21 servettiens sont allés s’imposer à la Charrière sur le score de 2-0.

Les autres Genevois en lice ce week-end ont en effet craqué. Si la donne est logique pour Chênois (battu par Sion) et le CS Italien (qui a mené contre Stade-Lausanne-Ouchy, avant de s’incliner 5-2), le constat est un peu emballant pour Grand-Saconnex. Le néo-promu en 1re ligue est en effet tombé à Portalban-Gletterens, qui figure dans le même groupe. La formation de Helder Silva s’est inclinée 1-0 en terre fribourgeoise samedi.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.