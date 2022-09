Football – Etoile Carouge a encore fait transpirer Saint-Gall Les occasions ont pourtant existé. Comme la saison dernière, les Stelliens ont tout fait aux Brodeurs, malgré les deux ligues d’écart. Encore une fois, ils ont perdu avec les honneurs (4-2) au 2e tour de la Coupe de Suisse. Florian Vaney

Les équipes de Christian Witzig (à gauche) et de Vincent Rufli ont bataillé pour s’offrir la victoire. keystone-sda.ch

La ruse était brillante. Pendant 35 minutes, Oscar Correia et Usman Simbakoli ont réussi à faire croire à tous les Saint-Gallois qu’ils étaient à peine des footballeurs de 2e ligue. Chaque ballon paraissait savonneux sur les pieds du premier, tandis que le second surjouait dans des proportions qui maintenaient parfaitement l’illusion. La vigilance sur les deux attaquants d’Etoile Carouge a logiquement fini par baisser. Et c’est là, en toute fin de première mi-temps, que les deux hommes ont décidé de retirer le masque. Avant la pause, ils avaient chacun marqué une fois et fait passer Carouge devant (2-1). Brillant.

Il n’a pas fallu attendre que les Stelliens virent en tête pour entendre parler de surprise. Tout, samedi après-midi à la Fontenette, avait un parfum d’exploit. Voilà sans doute l’héritage de la dernière campagne de Coupe de Suisse, de ces victoires contre Winterthour et Bâle, de ce morceau de bravoure livré à Saint-Gall (déjà). Même l’ouverture du score des Brodeurs à la 15e (Chadrac Akolo) n’a pas suffi à changer quoi que ce soit à cette atmosphère si spéciale.

Parce qu’il y a quelque chose de grand dans cette équipe (qui présente d’ailleurs le formidable goal-average de 18-0 en Promotion League après six matches), Carouge a su se procurer tant et plus d’occasions face à un cador de Super League. Les regrets, c’est souvent la rançon de la gloire dans ces cas-là. Oui, une nouvelle fois, le match a échappé aux hommes de Thierry Cotting, qui ont encaissé trois fois en seconde période (2-4, score final). Il aurait peut-être fallu accepter de jouer long, parfois, par-dessus la défense adverse, comme sur le 1-1. Mais reprocher aux Genevois d’aimer le jeu serait insensé. C’est ce qui a fait de cette partie un grand moment de football.



Afficher plus La Fontenette, 3052 spectateurs. Arbitre: Johannes von Mandach. Buts: 15e Akolo 0-1; 39e Simbakoli 1-1; 43e Correia 2-1; 55e Maglica 2-2; 71e Görtler 2-3; 91e Görtler, pen. 4-2.

Carouge: Chappot; Rüfli, Henchoz, Felder, Kursner; Correia, Chappuis, Gomis (65e Kapo), Caslei (86e Magnin), Vieira (65e Samba); Simbakoli (86e Sestito). Entraîneur: Thierry Cotting. Saint-Gall: Sutter, Stergiou (46e Maglica), Stillhart, Guindo; Quintilla, Görtler, Witzig (71e Schmidt), Schneider (46e Alves); Guillemenot (71e Latte Lath), Akolo (77e Karlen). Entraîneur: Peter Zeidler. Avertissements: Stergiou (18e, jeu dur), Chappuis (38e, jeu dur), Cotting (38e, réclamations), Guillemenot (41e, simulation), Görtler (41e, réclamations), Rüfli (55e, réclamations), Stillhart (63e, jeu dur), Henchoz (87e, antijeu), Kursner (90e, jeu dur).Expulsion: Rüfli (91e, réclamations, deuxième avertissement).



Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

