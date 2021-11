La rédaction - Êtes-vous vraiment sûrs qu’il ne vous manque rien?

Plus d’électricité dans nos chaumières, plus de pièces pour nos voitures, plus de puces pour nos portables, plus de bois pour nos meubles Ikea, plus de matériau de construction pour nos maisons, plus de jouets pour nos enfants, plus de main-d’œuvre pour nos restaurants, même plus de papier pour nos prix littéraires. Qui sait s’il y aura encore de la dinde à Noël. Au diable la pandémie! L’heure est grave.

Et le cauchemar est loin d’être terminé. Chaque jour amène son lot de nouvelles pénuries. Déconcertant. Alors que nous sommes vaccinés et d’attaque pour consommer, la machine commerciale mondiale est grippée. La faute aux arrêts successifs des chaînes de production pour cause de crise sanitaire et aux embouteillages dans le transport maritime et aérien qui perturbent les réseaux d’approvisionnement, nous dit-on. Mais aussi, et surtout, à une explosion de la demande.

«Que celles et ceux qui ont vraiment eu besoin de soixante rouleaux de papier toilette par semaine lors du premier confinement en mars 2020 se lèvent!»

Comment? Y’a pas ma taille? Mais quand? Pas avant la semaine prochaine????? Inspiration, expiration. Je suis la première à râler quand l’objet de mes désirs n’est pas immédiatement disponible. Habitués que nous sommes à un consumérisme effréné, nous voilà frustrés, condamnés à une attente insupportable. Alors face à l’angoisse, nous devenons voraces.

Par peur de manquer, on stocke, on entasse, on thésaurise. La seule vue d’un rayon vide provoque chez nous des états d’anxiété incontrôlables. On perd la tête, on n’est plus soi-même, on se laisse aller à des comportements irrationnels. On est prêt à tuer. Moins il y en a, plus on en veut, même sans nécessité. Et pas demain ni dans trois jours, maintenant, là, tout de suite. Syndrome de stress post-traumatique? Que celles et ceux qui ont vraiment eu besoin de soixante rouleaux de papier toilette par semaine lors du premier confinement en mars 2020 se lèvent!

Une torture pour les hédonistes

L’envie de consommer participe à l’urgence de revivre normalement, du moins dans nos sociétés capitalistes. Et elle est nécessaire pour relancer le système. Intermède. Gardons toutefois à l’esprit que sous nos latitudes, une pénurie est le résultat d’un excès de demande par rapport à l’offre. Cette situation relève d’un état temporaire, pas d’une privation à vie. C’est une histoire de patience. Autrement dit, une véritable torture pour nous, les hédonistes. Fin de l’intermède.

Cette appétence irrépressible de tout vouloir dans la seconde nous ronge. Pire encore, elle fait monter les prix. Et l’inflation qui en découle nous oblige à être encore plus prévoyant. J’ai donc déjà acheté mon carré d’agneau et mes haricots pour Pâques. Mon congélo déborde. Pas grave, ça peut toujours servir. Au moins je ne manquerai pas. Mais de quoi pourrais-je encore manquer? Je ne sais pas, il faut que j’y réfléchisse.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie.

