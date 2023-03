Alimentation durable – Êtes-vous prêts à renoncer au fromage pour sauver la planète? Selon des experts, les Suisses devraient réduire de moitié leur consommation de produits laitiers pour limiter l’impact écologique de l’alimentation. Reportage dans une fromagerie fribourgeoise. Emmanuel Bessadet

Fromagerie Romontoise, chez Thierry Ecoffey.

Photo: David Marchon

Avec des plats typiques comme la fondue, la raclette et la brisolée… dire que les Suisses raffolent des produits laitiers est un euphémisme. Problème: selon une étude du réseau suisse pour le développement durable (SDSN) présentée en février, ce régime «lactocentré» est incompatible avec les objectifs de protection de l’environnement prônés par l’ONU. Dans leur rapport, les chercheurs émettent des recommandations sur l’alimentation du futur. La plus drastique? Passer de 600 grammes de produits laitiers par personne et par jour à moins de 350 grammes d’ici à 2030. Une perspective qui, dans le bastion du fromage, ne manque pas de faire réagir.